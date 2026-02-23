NIJE IH ŠTEDIO

Carragher žestoko prozvao Liverpool: 'Ovo je najveća pljačka sezone'

N.M.

23.02.2026 u 11:00

Jamie Carragher
Jamie Carragher Izvor: EPA / Autor: Peter Powell
Jamie Carragher nije štedio Liverpool nakon pobjede kod Nottingham Foresta. Bivši branič Redsa i stručni komentator Sky Sportsa poručio je da je riječ o 'jednoj od najvećih pljački' ove sezone u Premier ligi.

Liverpool je na City Groundu do tri boda stigao dramatično, golom Alexisa Mac Allistera u 97. minuti za 1:0. Iako je momčad Arnea Slota uzela puni plijen, Carragher je bio vrlo kritičan prema prikazanoj igri, posebno prema Mohamedu Salahu i Codyju Gakpu.

'U prvom poluvremenu Liverpool je bio katastrofalan - jedna od najgorih izvedbi koje sam vidio ove sezone', rekao je Carragher, pa dodao: 'Ovo je zaista jedna od najvećih pljački koje sam vidio u Premier ligi ove sezone', kazao je.

Posebno je istaknuo i mladog Rija Ngumoha, koji je ušao s klupe u 77. minuti, tvrdeći da je u kratkom vremenu donio više energije i konkretnosti nego zvijezde momčadi.

'Rio Ngumoha je ušao u 77. minuti i za 15 minuta učinio više nego Gakpo i Salah tijekom cijele utakmice. Taj momak je promijenio tijek igre. Sada mora započinjati utakmice. Toliko je dobar', rekao je Carragher.

Pobjedom u gostima Liverpool je izbjegao bolni kiks i ostao u utrci za Ligu prvaka, no Carragherova poruka bila je jasna. Ovakva izvedba teško može biti recept za miran nastavak sezone.

