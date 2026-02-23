Tudor doživio potop, a detalj 15 minuta prije utakmice sada komentira cijela Engleska

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Igor Tudor debitirao je na klupi Tottenhama u najtežem mogućem scenariju – protiv najvećeg rivala i prvog favorita za naslov. Arsenal je slavio 4:1, a hrvatski trener odmah je osjetio koliko je nemilosrdna engleska javnost.
Sinoć smo pisali o žestokim napadima navijača i medija koji su ga već nakon prve utakmice prozvali ‘kukavicom’ i doveli u pitanje njegov autoritet. Spursi su pali na 16. mjesto, samo četiri boda iznad zone ispadanja, a Tudor je debitirao u večeri iz noćne more.
No, Englezi danas ne bruje samo o rezultatu.
‘Moramo se pogledati u ogledalo’
Nakon utakmice Tudor nije skrivao razočaranje.
‘Vrlo sam tužan i ljut. Koji je cilj ove momčadi? Koji je cilj kluba? Moramo se uozbiljiti ako želimo nešto napraviti. Svatko se prvo mora pogledati u ogledalo pa onda tražiti rješenja’, poručio je.
Priznao je i da je Arsenal možda najbolja momčad svijeta u ovom trenutku, ali je dodao:
‘Promjene ne dolaze nakon tri-četiri treninga, ali ne smijemo odustati. Moramo raditi maksimalno. Danas su na terenu bile momčadi iz dvaju različitih svjetova.’
Detalj koji je pokrenuo ismijavanje
No posebnu pažnju izazvao je potez izravno prije početka derbija.
Petnaestak minuta uoči utakmice, tijekom zagrijavanja, Tudor je okupio igrače u kaznenom prostoru i detaljno im objašnjavao kako braniti prekide – jedno od najjačih Arsenalovih oružja.
Dio engleske javnosti ismijavao je taj prizor, tvrdeći da se takve stvari uigravaju na treninzima, a ne neposredno prije početka najvećeg derbija.
Drugi su, pak, istaknuli da Tudor nije imao gotovo nikakvo vrijeme za rad s momčadi i da je pokušao iskoristiti svaku minutu kako bi prenio svoje ideje.
Kako god bilo, Tudorov početak u bijelom dijelu Londona nije mogao biti teži. Debi protiv glavnog kandidata za naslov završio je potopom, a već sada je pod povećalom.
U Premier ligi nema vremena za čekanje – pogotovo kada kreneš porazom 4:1 u najvećem derbiju grada.