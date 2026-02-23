Tudor doživio potop, a detalj 15 minuta prije utakmice sada komentira cijela Engleska

Sinoć smo pisali o žestokim napadima navijača i medija koji su ga već nakon prve utakmice prozvali ‘kukavicom’ i doveli u pitanje njegov autoritet. Spursi su pali na 16. mjesto, samo četiri boda iznad zone ispadanja, a Tudor je debitirao u večeri iz noćne more.

No, Englezi danas ne bruje samo o rezultatu.

‘Moramo se pogledati u ogledalo’

Nakon utakmice Tudor nije skrivao razočaranje.

‘Vrlo sam tužan i ljut. Koji je cilj ove momčadi? Koji je cilj kluba? Moramo se uozbiljiti ako želimo nešto napraviti. Svatko se prvo mora pogledati u ogledalo pa onda tražiti rješenja’, poručio je.

Priznao je i da je Arsenal možda najbolja momčad svijeta u ovom trenutku, ali je dodao:

‘Promjene ne dolaze nakon tri-četiri treninga, ali ne smijemo odustati. Moramo raditi maksimalno. Danas su na terenu bile momčadi iz dvaju različitih svjetova.’

Detalj koji je pokrenuo ismijavanje

No posebnu pažnju izazvao je potez izravno prije početka derbija.

Petnaestak minuta uoči utakmice, tijekom zagrijavanja, Tudor je okupio igrače u kaznenom prostoru i detaljno im objašnjavao kako braniti prekide – jedno od najjačih Arsenalovih oružja.