Dinamo ni ove zime neće dovesti veliku želju! Evo što je poručio hit-igrač SHNL-a

S.Č.

25.12.2025 u 08:56

Velimir Zajec i Zvonimir Boban NK Dinamo
Velimir Zajec i Zvonimir Boban NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Ove sezone je njegov talent potpuno eksplodirao i ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, ne sumnjamo da će biti budućnost hrvatskog nogometa.

Nije tajna da Dinamo žestoko upire da dovede za mnoge najboljeg igrača SHNL-a Adriana Jagušića. Dragulj hrvatskog nogometa je kao klinac bio na Maksimiru, no tada nije bio prepoznat, pa je put do zvijezda tražio i pronašao u Koprivnici. I lani je Jagušić bio 'vruća roba', no ove sezone je njegov talent potpuno eksplodirao i ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, ne sumnjamo da će biti budućnost hrvatskog nogometa.

I dok se Dinamo trudi da ga dovede, mladi nogometaš Slavena smatra da mu se nigdje ne žuri i stava je da mu konstantnost u Koprivnici možda može donijeti Mundijal na ljeto.

'Idem na pripreme sa Slavenom – i to je jedino što znam! Svašta se piše, svatko ima svoje informacije i svi, naravno, znaju bolje od mene. Ma gledajte, uopće se ne opterećujem time. Moj agent Matej Škegro brine o karijeri i siguran sam da ćemo, kad dođe vrijeme, izabrati pravi klub – onaj u kojem ću najviše napredovati. Do sada smo sve odluke donosili zajedno i tako će biti i dalje', rekao je Jagušić za Germanijak pa je dodao:

'Hoće li to biti Dinamo, neki drugi HNL klub ili nešto preko granice – vidjet ćemo. Ne odlučujem samo ja u ovoj priči. Iskreno, mislim da je sada za mene najbolje ostati u Koprivnici, nastaviti putem kojim smo krenuli ove sezone i pokušati se nametnuti izborniku. Mundijal je moj san – sve ću mu podrediti, pa i odgoditi odlazak iz Belupa ako treba.'

Sažeci Hrvatske nogometne lige

