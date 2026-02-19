Evo što je rekao Kovačević nakon teškog poraza Dinama na Maksimiru

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena, a Zakaria El Ouahdi je u 21. povisio na 0:2. Dinamo je u život vratio Dion Drena Beljo u 45. minuti, a konačnih 1:3 svojim drugim golom postavio je El Ouahdi u 90. minuti susreta.

Kovačević je nakon utakmice dao izjavu za Arenu Sport.

Jeste li se osušili nakon kišnog Maksimira? Kako ste vidjeli dvoboj?

‘Nismo dobro ušli u utakmicu. Prvi gol nas je presjekao i počeli smo srljati. Već u 20. minuti složili su nam kontru. Ipak, nismo se predavali. Kako je utakmica odmicala, dominirali smo i stvarali prilike. U zadnjih deset minuta nismo bili dovoljno konkretni, što je Genk iskoristio i na kraju zasluženo pobijedio.’

U drugom dijelu nije bilo toliko prostora na bokovima. Poraz je dva razlike – kako u uzvratu?

‘Bit će teško. Genk se u nastavku povukao i stao niže. Imali smo nekoliko dobrih ubačaja, ali u par situacija morali smo reagirati bolje. Najgore je što smo primili treći gol, no nećemo se predati.’

Mijenjali ste Belju. Je li riječ o ozljedi?

‘Pokušali smo s Bakrarom i Stojkovićem, nadali smo se da će unijeti svježinu. Međutim, u završnici nismo uspjeli nametnuti dominaciju.’

Teško je igrati protiv Genka kada im se otvori prostor?

‘Htjeli smo izbjeći tranziciju, bili smo svjesni njihove opasnosti. Ipak, primili smo gol iz prekida, a prije drugog gola izgubili tri-četiri lopte. U jednom dijelu susreta igrali smo onako kako smo htjeli, ali danas se utakmica prelomila na njihovu stranu. Nećemo odustati.’

Kakav je plan? U nedjelju je Varaždin, a zatim uzvrat s Genkom.

‘Raspored je težak, igramo svaka tri dana. Imamo dva i pol dana do Varaždina i nemamo pravo kalkulirati u SHNL-u. Nemamo alibija. Odmorit ćemo se i dobro pripremiti.’