Evo što je rekao Kovačević nakon teškog poraza Dinama na Maksimiru

Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Europske lige izgubio u Maksimiru od Genka
Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena, a Zakaria El Ouahdi je u 21. povisio na 0:2. Dinamo je u život vratio Dion Drena Beljo u 45. minuti, a konačnih 1:3 svojim drugim golom postavio je El Ouahdi u 90. minuti susreta.
Kovačević je nakon utakmice dao izjavu za Arenu Sport.
Jeste li se osušili nakon kišnog Maksimira? Kako ste vidjeli dvoboj?
‘Nismo dobro ušli u utakmicu. Prvi gol nas je presjekao i počeli smo srljati. Već u 20. minuti složili su nam kontru. Ipak, nismo se predavali. Kako je utakmica odmicala, dominirali smo i stvarali prilike. U zadnjih deset minuta nismo bili dovoljno konkretni, što je Genk iskoristio i na kraju zasluženo pobijedio.’
U drugom dijelu nije bilo toliko prostora na bokovima. Poraz je dva razlike – kako u uzvratu?
‘Bit će teško. Genk se u nastavku povukao i stao niže. Imali smo nekoliko dobrih ubačaja, ali u par situacija morali smo reagirati bolje. Najgore je što smo primili treći gol, no nećemo se predati.’
Mijenjali ste Belju. Je li riječ o ozljedi?
‘Pokušali smo s Bakrarom i Stojkovićem, nadali smo se da će unijeti svježinu. Međutim, u završnici nismo uspjeli nametnuti dominaciju.’
Teško je igrati protiv Genka kada im se otvori prostor?
‘Htjeli smo izbjeći tranziciju, bili smo svjesni njihove opasnosti. Ipak, primili smo gol iz prekida, a prije drugog gola izgubili tri-četiri lopte. U jednom dijelu susreta igrali smo onako kako smo htjeli, ali danas se utakmica prelomila na njihovu stranu. Nećemo odustati.’
Kakav je plan? U nedjelju je Varaždin, a zatim uzvrat s Genkom.
‘Raspored je težak, igramo svaka tri dana. Imamo dva i pol dana do Varaždina i nemamo pravo kalkulirati u SHNL-u. Nemamo alibija. Odmorit ćemo se i dobro pripremiti.’