Trener Vukovara razočaran nakon utakmice: Takve golove ne primaju ni pioniri

Gosti su imali prednost od 2:0 zahvaljujući pogocima Leonarda Žute i Josipa Mitrovića , no domaćin se vratio preko dvostrukog strijelca Jakova Puljića .

Vukovar je tako pobjegao posljednjem Osijeku na tri boda razlike, uz napomenu da Osječani imaju utakmicu manje, dok je Slaven ostao na petom mjestu s bodom zaostatka za Varaždinom.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja nakon susreta nije skrivao nezadovoljstvo početkom utakmice.

'Reagovali smo jako loše na otvaranju. Stajali smo predaleko od Slavenovih igrača. Premalo smo se kretali i gotovo nijednu drugu loptu nismo osvojili. To je bio ključni problem, a o drugom primljenom golu ne trebam ni govoriti. Ne znam zabijaju li se takvi pogoci i u mlađim pionirima', rekao je Čabraja.

Osvrnuo se i na nastavak susreta.

'U drugom poluvremenu izgledali smo puno bolje, iako smo se već u prvom dijelu vratili na 2:1. Smatram da smo u nastavku bili kvalitetniji i da smo više željeli pobjedu od Slavena. Nažalost, nismo uspjeli.

Zabili smo i drugi pogodak iz jedanaesterca, Kulušić je imao još jednu veliku priliku, a u završnici je lopta doslovno plesala po prečki. Nismo zabili za pobjedu, ali kad se vratite nakon 0:2 i uzmete bod, možete biti zadovoljni', zaključio je trener Vukovara.