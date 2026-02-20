Strašne scene na Olimpijskim igrama: Klizaljka Poljakinji rasjekla lice

Sponzor rubrike
Teške i uznemirujuće scene obilježile su završnicu natjecanja u brzom klizanju na kratke staze na Zimskim olimpijskim igrama
Poljska reprezentativka Kamila Sellier završila je na nosilima nakon što ju je tijekom utrke na 1500 metara oštrica klizaljke suparnice porezala iznad lijevog oka.
Nesreća se dogodila u četvrtfinalu, kada su na led pale čak tri klizačice - Sellier, legendarna Talijanka Ariana Fontana, vlasnica 15 olimpijskih medalja, te Amerikanka Kristen Santos-Griswold. Upravo je Santos-Griswold kažnjena zbog nedopuštenog pretjecanja, poteza koji je pridonio sudaru i kaosu na stazi, zbog čega nije prošla dalje.
Utrka je odmah prekinuta, a dok su liječnici pružali pomoć ozlijeđenoj Poljakinji, pogled publike bio je zaklonjen velikim bijelim platnom. Prepuna dvorana zanijemila je u iščekivanju vijesti o njezinu stanju. Uznemirujuće fotografije pogledajte OVDJE.
Sellier je na kraju podignula palac prema gledateljima dok su je iznosili iz dvorane, no iza nje je u posljednjem zavoju ostao vidljiv trag krvi koji su djelatnici morali očistiti prije nastavka natjecanja.
Poljski dužnosnici ubrzo su poručili: 'Oko je u redu.' Sellier je u dvorani dobila šavove, a potom je prevezena u bolnicu na dodatne pretrage.
Fontana je u incidentu prošla s blažim posljedicama. Njezin natjecateljski kostim bio je poderan, a tijekom prekida joj je fizioterapeut pružao pomoć zbog bolova u lijevom kuku. Unatoč svemu, Talijanka je uspjela završiti utrku na drugom mjestu iza Belgijke Hanne Desmet i izboriti plasman u polufinale.
Dramatična večer u Milanu tako je, umjesto sportskog slavlja, donijela prizore koji su šokirali svijet brzog klizanja.