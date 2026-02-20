Kaos u Nišu: Grobari uzrokovali prekid utakmice Partizana, letjeli upaljači

Crvena zvezda je ranije bez većih problema svladala Spartak iz Subotice, a dvoboj Mege i Partizana trebao je dati odgovor na pitanje tko će biti drugi finalist.

Na otvaranju završne dionice, pri vodstvu Mege 61:47, došlo je do prekida nakon što su navijači Partizana počeli skandirati protiv predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Sudačka trojka zatražila je da se netko iz redova Partizana obrati navijačima kako bi ih smirio. Arijan Lakić pokušao je apelirati na korektno i sportsko navijanje, no situacija se nije smirila. Nakon toga su suci napustili parket i povukli se u svlačionicu.

Susret je prekinut u 21:54 i u trenutku pisanja teksta i dalje traje. Prema navodima reportera Mozzarta, dok su odlazili s terena, gledatelji su suce gađali upaljačima. U tom trenutku činilo se kako je Partizan na pragu ispadanja te da bi se u subotnjem finalu mogli sastati Crvena zvezda i Mega.