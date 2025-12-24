izbornik je pažljiv s odlukom

Zlatko Dalić još nije potpisao novi ugovor s HNS-om; otkrio je kakva je situacija

M.Š

24.12.2025 u 15:10

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak
Hrvatski izbornik Zlatko Dalić trenutačno je u potpunosti fokusiran na pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026.

Uoči Mundijala, izbornik Dalić održao je intervju za Večernji list u kojem se dotaknuo svog statusa u reprezentaciji. Podsjećamo, HNS mu je ponudio novi ugovor odmah nakon osiguravanja mjesta na Svjetskom prvenstvu, ali izbornik ga još nije prihvatio.

Sada je objasnio zašto: 'Ugovor za mene nikada nije predstavljao nikakvu prepreku, dakle moj ugovor najmanji je problem. Moj je fokus sada samo na Svjetskom prvenstvu, na pripreme za taj turnir, a za sve što dolazi kasnije – ima vremena. Ja sam sretan što sam izbornik, što vodim hrvatsku reprezentaciju, to je nešto što nema cijenu.'

'A što se tiče ostanka, neću žuriti s odlukama. Kažem – ugovor nije problem, to se lako riješi. Ja sada želim samo napraviti što više s Hrvatskom u sljedećih šest mjeseci, a ima vremena za razgovore o mojoj budućnosti.'

'Fer je bio potez predsjednika Saveza, koji mi je odmah nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo rekao da Savez želi da produžimo ugovor. Ja sam mu rekao kako i ja imam istu želju, volju i motiv, ali isto tako i da ne žurimo s tim', zaključio je Dalić.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

