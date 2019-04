On je tvorac uspjeha Hajduka; hoće li ovu kratku molbu trenera ozbiljno shvatiti Torcida i igrači?

Od kada je Siniša Oreščanin, na iznenađenje mnogih ljubitelja nogometa, imenovan trenerom Hajduka, klub iz Splita stigao je pred kraj sezone HT Prve lige nadomak četvrtog mjesta na ljestvici koje im omogućava nastup u Europi sljedeće sezone

U trenutku kada je Siniša Oreščanin imenovan trenerom Hajduka plasman na četvrto mjesto činio se kao nemoguća misija jer u tom trenutku splitski je klub bio ne šestom mjestu s čak deset bodova manje od pozicije koja im osigurava nastup u Europi. Uz sve to Oreščanin je treći trener Hajduka nakon što su na početku sezone klub vodili Željko Kopić te nakon njega kratko Zoran Vulić.

Na koncu je pao izbor na trenera koji je vodio drugu momčad Hajduka i koji je radeći s mladim nadama pokazao kako je stručnjak koji prati moderne trendove u nogometu te kako je uz sve to vrhunski psiholog i pedagog koji je kod svojih igrača vrlo brzo zaradio autoritet.

'Ne želim odmah govoriti o svojim idejama i kako će izgledati momčad mojim dolaskom, moram biti malo diplomat. Sada mi je prvenstveno cilj psihološki podići momčad. Uvjerenja sam kako ljudi nisu stijene i sa svim igračima moram imati konkretne razgovore kako bih saznao što je to što njih sputava', kazao je Siniša Oreščanin krajem studenoga prošle godine kada je imenovan trenerom prve momčadi.

Ta izjava dovoljno govori koliko je ozbiljno shvatio svoju ulogu…

Da je riječ o talentiranom mladom treneru, koji je očito majstor za psihologiju te naravno za taktiku i skautiranje protivnika, govori i podatak kako je od ukupno 14 utakmica u HT Prvoj ligi Siniša Oreščanin ostvario devet pobjeda te uz to upisao tri neriješena rezultata i svega dva poraza (oba od Dinama 1:0!). Od maksimalnih 42 boda hajduk je osvojio 30 što znači da je Oreščaninov učinak respektabilnih 71,4% osvojenih bodova.

Nakon što je u prošlom kolu Hajduk na gostovanju u Zagrebu nadigrao Lokomotivu 0:1 postalo je jasno kako bi sezonu zaista mogli završiti na minimalno četvrtom mjestu, ali isto tako su svi na Poljudu svjesni kako će sljedeća dva kola biti ključna za plasman. U subotu na Poljudu dočekuju probuđenu Rijeku (19.00, Arenasport 3), a tjedan dana kasnije gostuju kod Gorice, direktnog konkurenta za plasman u Europu.

'Bez euforije. Stojimo čvrsto na zemlji i nadam se da ću svim svojim načinima komunikacije to uspjeti postići. Ima još puno kola do kraja prvenstva, ali moram reći kako smo jako smo zadovoljni s tri osvojena boda ovdje u Kranjčevićevoj', kazao je Oreščanin mirnom glasom nakon pobjede nad Lokomotivom kojoj je sada Hajduk 'pobjegao' tri boda uz dodatak kako imaju bolji međusobni omjer što bi im donijelo bolju poziciju na ljestvici u slučaju jednakog broja bodova.

I dok Oreščanin naglašava 'bez euforije' s druge strane teško je očekivati kako navijačku skupinu Torcida neće zahvatiti euforija u slučaju da se pobjednički niz Hajduka nastavi, pogotovo nad Rijekom i Goricom u sljedeća dva kola. U svakom slučaju Oreščanin je to s 'euforijom' naglasio upravo iz razloga da se u Splitu ne stvori klima 'kako su sad moćni i nepobjedivi'. Dapače, Oreščanin očito želi da se ostatak sezone odradi u miru i da svi budu ponizni kao i dosad. No, pitanje je hoće li Torcida i neki igrači to tako shvatiti...

Kako god se okrene čini se kako je Hajduk napokon pronašao trenera na dulje staze. Uz sve to, ostaje dojam kako je u novom (starom) predsjedniku Marinu Brbiću na čelno mjesto kluba stigao čovjek koji zna kako se vodi institucija kao što je Hajduk. Stoga je za očekivati kako bi Hajduk sljedeće sezone opet mogao imati momčad koja može napasti titulu prvaka Hrvatske koju Torcida i cijela Dalmacija čekaju još od 2005. godine.