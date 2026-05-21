Nižu se šokovi za Engleze pred Hrvatsku: Otpala i zvijezda Chelseaja!

BBC je prvo objavio kako neće biti Harryja Maguirea i Lukea Shawa što je iznenadilo mnoge, a onda je objavljeno da će Mundijal od kuće gledati i Phil Foden . No, čini se da tu iznenađenjima nije kraj.

Brojni engleski insajderi i mediji, uključujući BBC i The Telegraph, potvrdili su da na popis neće biti niti Colea Palmera! Englez koji je zadivio svijet prije dvije sezone i koji je bio strijelac gola u finalu Eura 2024. propustit će ovaj turnir!

Radi se o golemom iznenađenju, no s obzirom na izvore koji su objavili tu informaciju, čini se da je Tuchel zaista odlučio tako. Palmer je ove sezone bio ispod svoje razine s 10 golova i tri asistencije u 33 utakmice, ali njegova kvaliteta je neupitna.

Tuchel je odlučio da će mjesto dobiti oni samo koji su u dobroj formi, no i prema tom kriteriju, čudi izostanak Adama Whartona. Palaceov veznjak igra sjajnu sezonu, no Nijemac je i njega otpisao, prenose spomenuti mediji.

Kako god, uoči utakmice s Hrvatskom, tamošnji navijači zaista su iznenađeni. Tuchel se odvažio na jako hrabar pristup, a hoće li se isplatiti, vidjet ćemo 17. lipnja.