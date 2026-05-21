Tottenham može ispasti, a kapetan neće biti na utakmici iz bizarnog razloga

Argentinski stoper završio je sezonu zbog ozljede koljena koju je zadobio prošlog mjeseca u porazu 1:0 kod Sunderlanda, ujedno i prvoj utakmici Roberta De Zerbija na klupi Spursa. Od tada nije nastupio, a dio navijača vjeruje da je već odigrao posljednju utakmicu za londonski klub.

Iako je zbog ozljede izvan terena, Romero je posljednjih tjedana redovito bio uz momčad na domaćim utakmicama, često vrlo emotivan uz klupu i tribine. Zato je dio navijača posebno razočarala vijest da će u nedjelju biti u Argentini, gdje planira gledati odlučujuću utakmicu River Platea protiv Belgrana. Dakle, umjesto da bude uz klub koji ga plaća i čiji je kapetan, stoper će odletjeti u domovinu.

Susret se igra istog dana kada Tottenham protiv Evertona zaključuje sezonu u utakmici koja bi mogla odlučiti ostanak kluba u Premier ligi.

Romero ima posebnu povezanost s Belgranom jer je upravo ondje prošao omladinsku školu i debitirao za seniorsku momčad prije odlaska u Europu 2018. godine.

Njegova odluka izazvala je burne reakcije među navijačima Tottenhama, koji su ga i ranije branili unatoč problemima s disciplinom. Romero je ove sezone u Premier ligi skupio devet žutih i dva crvena kartona.

Tottenham u posljednje kolo ulazi sa samo dva boda više od zone ispadanja.