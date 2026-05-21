Engleska u šoku uoči Hrvatske: Tuchel s popisa za SP izbacio dvije velike zvijezde

Odluka je odjeknula posebno snažno jer je Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi pred vratima, a Engleska turnir otvara upravo protiv Hrvatske 17. lipnja. Nakon toga slijede utakmice protiv Gane i Paname.

Foden ispada nakon neuvjerljive sezone

Veznjak Manchester Cityja Phil Foden trebao bi ostati bez mjesta u Tuchelovoj momčadi, iako je bio dio prethodnog popisa u ožujku, kada je Engleska igrala prijateljske utakmice protiv Japana i Urugvaja.

Foden iza sebe ima promjenjivu sezonu u Cityju. Za Englesku je dosad odigrao 49 utakmica, no ove je sezone u Premier ligi startao samo 22 puta. U 32 prvenstvena nastupa zabio je sedam golova i dodao pet asistencija.

Još snažnije odjeknula je odluka o Harryju Maguireu. Branič Manchester Uniteda također neće biti na konačnom popisu, a sam je priznao da ga je odluka pogodila.

'Bio sam uvjeren da sam ovoga ljeta mogao odigrati važnu ulogu za svoju reprezentaciju nakon sezone koju sam imao. Ostao sam šokiran i slomljen ovom odlukom. Igračima želim sve najbolje', napisao je Maguire na Instagramu.

Maguire sanjao posljednje Svjetsko prvenstvo

Maguire je za Englesku odigrao 67 utakmica i zabio sedam golova, a ranije je za BBC govorio koliko mu znači odlazak na Mundijal. Smatrao je da bi mu ovo mogla biti posljednja velika prilika u reprezentativnom dresu.

'Mislim da bi ovo bilo moje posljednje Svjetsko prvenstvo za reprezentaciju. Bio sam na dva, Euro prije dvije godine propustio sam zbog ozljede i to me jako boljelo. Zato očajnički želim ići, bez obzira na to kakvu bi mi ulogu izbornik namijenio', rekao je Maguire.

Potom je dodao:

'Bilo da je riječ o ulozi startera ili o tome da odlučujem utakmice u završnici. I dalje vjerujem, čak i u ovim godinama, da sam vjerojatno jedan od najboljih braniča na svijetu u oba kaznena prostora. Mislim da to nije upitno.'

Osim Maguirea, izvan popisa bi trebao ostati i njegov suigrač iz Manchester Uniteda Luke Shaw, unatoč dobroj sezoni. Shaw je bio na Tuchelovu širem popisu od 55 igrača i dio javnosti očekivao je njegov poziv.

Tuchel slaže obranu za Hrvatsku

Prema najavama, pozive bi mogli dobiti Dan Burn iz Newcastlea i Nico O'Reilly iz Manchester Cityja, dok bi branič Milana Fikayo Tomori također trebao ostati bez mjesta. Izostanak Maguirea i Tomorija mogao bi otvoriti vrata Johnu Stonesu, iako je imao sezonu punu problema s ozljedama.

Tuchel Stonesa vidi kao važnog igrača, ali brine ga njegova fizička sprema. Pozivu se nada i Chelseajev Levi Colwill, koji se nedavno vratio nakon dugotrajne ozljede koljena.

U veznom redu očekuje se ostanak Jordana Hendersona, koji je kod Tuchela bio jedan od stalnih reprezentativaca. Arsenalov Noni Madueke trebao bi se naći na popisu, zajedno s klupskim suigračima Bukayom Sakom i Declanom Riceom.

Engleska će se za Svjetsko prvenstvo zagrijavati prijateljskim utakmicama protiv Novog Zelanda i Kostarike, a zatim slijedi ono što najviše zanima hrvatsku javnost - veliki dvoboj protiv Hrvatske na startu Mundijala.