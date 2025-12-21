Real poludio nakon odluke u korist Barcelone: 'Ne može se natjecati s njima'

Pobjednička momčad zabila je preko Rapfinhe u 12. minuti iz kaznenog udarca i Laminea Yamala u 63. minuti. Villarreal je od 39. minute igrao s igračem manje nakon što je Renato Veiga isključen.

No, utakmica je ponovno podigla puno prašine kada je u pitanju suđenje. Kako navodi Defensa central, odluke glavnog suca utakmice su razljutile Real Madrid.

U Real Madridu ponovno vlada ogorčenje zbog, kako tvrde, dvostrukih kriterija u suđenju, posebno kada je riječ o situacijama koje uključuju Barcelonu i madridski klub. Na Santiago Bernabéuu smatraju da se ista pravila ne primjenjuju jednako, što je još jednom izazvalo burne reakcije nakon nedjeljnih utakmica.

Prema njihovom viđenju, razlika u sudačkoj interpretaciji postala je preočita. U Realu ističu kako je Rodrygo u nedjelju bio izložen iznimno grubom startu, nakon kojeg Marcao nije isključen, iako je, kako tvrde u klubu, riječ bila o potezu koji mu je mogao ozbiljno ozlijediti nogu. S druge strane, već dan kasnije Renato Veiga dobio je crveni karton zbog minimalnog kontakta s Lamineom Yamalom.

U Madridu pritom podsjećaju i na brojne startove na Viníciusa koji su, prema njihovu uvjerenju, bili znatno žešći od onoga na Yamalu, ali su prošli bez isključenja. Slično razmišljanje primjenjuju i na kaznene udarce – u klubu smatraju da se situacije u kojima postoji kontakt, poput one s Raphinhom, različito tumače ovisno o tome nosi li igrač bijeli ili blaugrana dres.

‘Ovako se ne može natjecati. Ono što je za jedne prekršaj, penal ili crveni karton, za druge jednostavno nije’, poručuju iz Real Madrid, navodeći da su takvi komentari kružili među klupskim dužnosnicima još dok utakmica Barcelone nije bila završena.

Naglašavaju da problem nije u tome jesu li pojedine odluke mogle biti opravdane, već u nedosljednosti kriterija. Upravo ta razlika, tvrde u klubu, izaziva najveće nezadovoljstvo i potiče zahtjeve za temeljitom reformom sudačkog sustava, jer iste situacije, kada uključuju Barcelona i Real Madrid, očito ne dobivaju isti epilog.