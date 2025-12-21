Trener Rijeke otkrio probleme nakon europske utakmice: 'Let je kasnio četiri sata'

Odluku je donio Ante Matej Jurić pogotkom u 53. minuti. Tom pobjedom Rijeka je jesenski dio prvenstva zaključila na petom mjestu s 24 boda, dok je Gorica ostala sedma s 19 bodova. Nakon susreta Rijekin trener Victor Sanchez osvrnuo se na utakmicu, ali i na cijelu polusezonu.

‘Ovo je bila iznimno važna utakmica, a upravo su takve ujedno i najzahtjevnije. Čestitam igračima, zaslužili su predah i odmor. Posljednjih mjesec i pol nakon pauze bio je vrlo naporan, odigrali smo puno utakmica uz brojne probleme i često bez kompletnog kadra. Zadovoljni i sretni ulazimo u božićnu stanku. Veselimo se vremenu s obiteljima i povratku s još više energije. Posebno me raduje što vidim napredak kod igrača, njihov rast i sve veće samopouzdanje, a time činimo i navijače ponosnima’, rekao je Sanchez te nastavio:

‘Velik uspjeh ostvarili smo i u Europi. Želim čestitati i cijelom stručnom stožeru, koji se često zanemaruje jer se fokus stavlja na igrače. Današnji susret bio je izuzetno težak, bili smo iscrpljeni nakon europske utakmice, putovanje je trajalo dugo, let je kasnio četiri sata i čekali smo na aerodromu. No, naše je pravilo jasno: nema isprika. Isprike su za gubitnike.’