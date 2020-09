Naomi Osaka – najplaćenija sportašica ikad i djevojka za velike trofeje; u ranoj dobi osjetila je rasizam, ali i odbila nastupati za SAD

Prošlog vikenda japanska tenisačica Naomi Osaka (22) osvojila je grand slam turnir US Open svladavši u New Yorku 27. igračicu svijeta, Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku 1:6, 6:3, 6:3 nakon nepuna dva sata igre. No mlada tenisačica nije privukla pozornost javnosti samo zbog svojih sportskih uspjeha, nego i zbog zanimljivog života u kojem je od najranije dobi osjetila rasizam, da bi sada postala najplaćenija sportašica u svijetu

Naomi Osaka još jednom je pokorila svijet tenisa. Na prvom grand slamu poslije stanke koju je uzrokovala pandemija koronavirusa, US Openu, japanska tenisačica otišla je do kraja. I to na kakav način! Poslije katastrofalnog prvog seta (1:6) probudila se i napravila preokret te sa 6:3, 6:3 stigla do svoje treće grand glam titule. Taj finalni meč s Azarenkom ostat će u povijesti kao prvo grand slam finale bez gledatelja, a Osaka je postala prva nakon Arantxe Sanchez-Vicario (1994.) kojoj je uspjelo u finalu doći do trijumfa nakon gubitka prvog seta. Bila joj je to šesta profesionalna titula, a pola od toga su grand slam naslovi - zanimljivo, nikad nije izgubila finale nekog od najvećih turnira (tri od tri). Iako je profesionalka od 2013., njezina eksplozija na WTA Touru započela je 2018., s 20 godina. No do toga je prošla svašta. Ovo je njezina životna priča...

Problemi s djedom i odlazak u SAD Naomi je rođena 16. listopada 1997. u Chuo-ku, jednom od 24 okruga grada Osake, i bila je druga kći (prva je Mari) Tamaki Osake i Leonarda Francoisa. Otac joj je s Haitija i došao je u Japan kao student te se zaljubio u njezinu majku, što je izazvalo probleme u obitelji. Njezin djed Japanac nije mogao podnijeti izbor svoje kćerke pa više od deset godina nisu komunicirali. Problem je bila boja kože... O toj temi tenisačica nije govorila, ali je jednom dala naslutiti da njezino djetinjstvo nije bilo idealno. 'Kad posjetim Japan, ljudi su zbunjeni. S obzirom na moje ime, ne očekuju vidjeti crnkinju.' Kad je imala tri godine, odselili su se u New York te su živjeli s očevim roditeljima pa je tako Naomi od malih nogu usvajala tri kulture – japansku, haićansku i američku. Njezin otac dobio je inspiraciju gledajući sestre Williams na Roland Garrosu (1999.) te je tako gurnuo svoje kćeri u svijet tenisa, a već sa osam godina Naomi se s obitelji preselila na Floridu, u kojoj su bili bolji uvjeti za treniranje.

Godine su prolazile, Naomi je zapela i čelnicima Američkog teniskog saveza koji su je željeli pod svojom zastavom, ali roditelji su rekli 'ne' te su odlučili da njihova kći nastupa za Japan. 'Donijeli smo odluku da će Naomi predstavljati Japan. Rođena je u Osaki, a odgajana je u duhu japanske i haićanske kulture. Jednostavno, Naomi i njezina sestra Mari uvijek su se osjećale Japankama, pa je to naše jedino obrazloženje. Nikada to nije bila financijski motivirana odluka niti nas je ikad ijedna nacionalna federacija mogla pokolebati', poručili su njezini roditelji kad je Naomi imala 15 godina. Prelazak u teniske profesionalke nije bio lak (2013.), nije bilo strelovitog uspona, išlo se polako, stepenicu po stepenicu (TOP 100, TOP 50, prve pobjede protiv TOP 10 igračica...), bez senzacionalnih rezultata (trofeja) sve do 2018. A onda je krenulo. Najgori govor svih vremena i kontroverzno finale Prvi turnir koji je Naomi osvojila bio je Indian Wells, no neće ga pamtiti samo po prvom velikom trijumfu. 'Ovo je valjda najgori pobjednički govor svih vremena', izjavila je simpatična Japanka, započevši ga mucanjem. Već drugi turnir karijere bio joj je Grand Slam – US Open, i to iste godine, a Japanka je svladala svoj uzor iz djetinjstva, Serenu Williams. Finale nije prošlo bez kontroverzi jer ga je svojim nepristojnim ponašanjem uništila Amerikanka. Naime Serena se posvađala sa sucem koji joj je čak oduzeo jedan gem, a publika je svoj bijes usmjerila prema pogrešnoj osobi – Naomi, koju je izviždala (na kraju ju je Serena zagrlila i smirila gledatelje).

'Znam da su svi navijali za Serenu i žao mi je što je moralo tako završiti. Želim vam zahvaliti što ste gledali meč', ispričavala se bez razloga mlada tenisačica, na čiju su stranu stale kolegice s WTA Toura. 'Serena je prešla granicu i oduzela Naomi, koja je bila bolja i snažnija u ovom meču, radost najvažnije pobjede u životu. Tužno je bilo gledati je kako plače kao da je izgubila meč', bio je komentar tenisačice Jelene Vesnine. Zanimljivo, te godine, kao i sljedeće, 2019., kada je osvojila Australian Open (uz to i turnire u Osaki i Pekingu), Japanki je trener bio Saša Bajin, njemački stručnjak srpskog porijekla koji je prije toga bio jedan od Sereninih trenera, a on je možda najbolje opisao osobnost Naomi. 'Mislio sam da se pravi nekakvom divom jer nije previše govorila. Ona zapravo nikad ne gleda u nečije oči, ali to je samo zato što je sramežljiva. Tada to nisam znao', rekao je Bajin.

Najplaćenija sportašica svijeta, svrgnula Williams i Šarapovu Upravo trijumfom u Melbourneu Naomi je postala prva azijska igračica koja se popela na prvo mjesto ljestvice WTA, da bi se odmah nakon toga hladno zahvalila treneru Bajinu na suradnji. Ni danas nije poznato gdje je puklo. Azija je ogromno tržište pa nije čudno to što je Naomi počela puniti bankovni račun ne samo od turnirskih nagrada, nego i od sponzora te drugih marketinških aktivnosti. To je njezin menadžment radio tako dobro da je s trona svrgnula Serenu Williams i Mariju Šarapovu, a koje su se od 2004. smjenjivale na vrhu najplaćenijih sportašica. I ne samo to - prošlogodišnja zarada od 37,4 milijuna američkih dolara rekord je za sportašice u jednoj sezoni. Naime dosadašnju rekorderku, bivšu rusku tenisku zvijezdu Mariju Šarapovu, Osaka je nadmašila za gotovo pet milijuna dolara. U svojoj rekordnoj godini (2015.) Šarapova je zaradila 29,7 milijuna.

Ove godine sve je bilo drugačije: svijet je pogodila pandemija koronavirusa koja je na nekoliko mjeseci zaustavila i sport, pa tako i tenis. Ipak, tenisači i tenisačice krenuli su opet u akciju. Na svom prvom turniru poslije lockdowna Japanka je izborila finale Western & Southern Opena u New Yorku (koje je predala zbog ozljede), ali ovaj turnir spominjemo zbog nečega drugoga. U jednom trenutku povukla se s turnira, i to samo nekoliko sati nakon što je izborila polufinale, u znak prosvjeda zbog rasne nepravde. 'Sportašica sam, ali prije svega sam crnkinja. Kao crnkinja osjećam da trenutno ima puno važnijih stvari kojima se treba posvetiti, negoli igrati tenis', objavila je Osaka putem Twittera, da bi dan kasnije ipak zaigrala. Inače, kao i brojni drugi sportaši, dio je globalnog pokreta protiv rasizma Black Lives Matters. Ima dečka, a inspiracija joj je Kobe Bryant Odmah poslije toga uslijedio je US Open, što je, kao što smo opisali na početku teksta, završilo na najbolji mogući način za 22-godišnju tenisačicu koja, za razliku od svojih kolegica, živi 'sramežljivijim' životom. Ne zanimaju je partiji, druženja sa zvijezdama i druga celebrity događanja - omiljeni hobi su joj fotografiranje i igranje igrica (posebno Pokemona), a obožavateljica je pasa. Isto tako, o njezinu ljubavnom životu malo toga se zna. Sramežljiva je i nije ništa neobično što sve vezano uz njega krije daleko od očiju javnosti. U jednom intervjuu otkrila je da je bila zaljubljena u američkog glumca Michaela B. Jordana ('Crna pantera', 'Creed'), a trenutačno je u vezi s 23-godišnjim američkim reperom Cordaeom Dunstonom. Nagađa se da je njihova romansa počela još u travnju 2019., ali su se u javnosti prvi put pojavili zajedno u prosincu.

Osim što joj je teniski idol bila Serena, Naomi ne taji da je oduševljena još jednim vrhunskim sportašem, nažalost tragično stradalim Kobeom Bryantom, a dres Lakersa s brojem 8 uvijek nosi nakon mečeva. 'Uvjerena sam da mi daje snagu. Uvijek', jednom je izjavila. A Japanka na terenu pokazuje da posjeduje takvu snagu, pogotovo kada su u pitanju najveći turniri. Na njima uvijek daje sve najbolje, kao što to rade istinski pobjednici. Njezina karijera tek počinje, usredotočena je na pobjede i trofeje, a to je loša vijest za suparnice... Ipak, srčana Naomi zbog ozljede tetive morala je odustati od nastupa na French Openu. Nije tajna to da joj je lijeva tetiva bila umotana kada se natjecala protiv Azarenke u finalu US Opena. 'Nažalost, ove godine neću moći igrati French Open', napisala je treća tenisačica svijeta na društvenim mrežama. 'Tetiva me još uvijek boli, tako da neću imati vremena pripremiti se za zemljanu površinu - ova dva turnira previše su mi se približila ovoga puta', istaknula je Osaka te organizatorima i igračima zaželjela sve najbolje.