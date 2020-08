Odrastao je kao bogataš, bio igrački virtuoz, a osvojio je sve što se može: Tko je Andrea Pirlo, talijanski šminker koji je oteo Hajduku Igora Tudora

Kada je bogati vlasnik Juventusa Andrea Agnelli početkom godine odlučio vođenje druge momčadi prepustiti bivšem igraču i idolu navijača Andrei Pirlu, bilo je jasno da će kad-tad dobiti priliku voditi i prvu momčad. A ta prilika došla je jako brzo…

Za mnoge je to bio iznenađujući potez vlasnika Juventusa Andree Agnellija jer će Pirlu to biti prvi trenerski posao u karijeri, a pitanje je kako će to izgledati jer će voditi momčad u kojoj su i neki igrači kojima je ne tako davno bio suigrač.

Kao igrač Juventusa ispisao povijest kluba

Tako je Andrea Pirlo, koji je kao igrač ispisao povijest kluba i bio najbolji igrač Juventusa u generaciji koja je u sezoni 2011/12. osvojila prvu od devet uzastopnih titula prvaka, dobio priliku kakvu je sanjao. Sjest će na klupu seniorske momčadi. A kada se vratio u Juventus kao trener druge momčadi, već tada je bilo jasno da je jako ambiciozan. No praktički bez trenerskog iskustva dobio je priliku sjesti na klupu momčadi u kojoj je glavni igrač Cristiano Ronaldo i koja je prepuna skupo plaćenih zvijezda. Ogroman je to izazov za nekada sjajnog igrača…

'Ponosan sam što sam počeo trenersku karijeru, nadam se da ću osjetiti emocije koje sam osjećao kao igrač. Jedva čekam da počnem raditi - dok sam bio odvojen od nogometnog igrališta, shvatio da je to put kojim želim ići. Jako sam sretan što sam se vratio u Juventus, ovdje sam kao igrač stigao nakon deset godina u Milanu i dočekan sam kao u svojoj obitelji. Dobro sam se slagao s čelnicima i igračima, a kada sam napustio Torino, i dalje sam ostao u kontaktu s njima. Imao sam ponude iz Serie A i Premierlige, ali mislim da je Juventus najbolje mjesto za početak. U karijeri sam imao mnogo trenera, svi su me nešto naučili; od Carla Ancelottija do Marcella Lippija i Maxa Allegrija. Međutim svaki trener mora ići svojim putem, imam određenu ideju, a to je posjed lopte i igra na pobjedu. Neke sam stvari mrzio kao igrač, sustav igre nije presudan, važno je kako zauzimate prostor i kako radite s karakterističnim igračima', kazao je Pirlo, a kao igrač osvojio je sve što se može, uključujući prestižnu Ligu prvaka te titulu svjetskog prvaka s reprezentacijom Italije.