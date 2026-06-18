Nakon onoga što su napravili Hrvatskoj, svi pričaju o Englezima: 'Mogu uništiti svakoga'

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Engleska je pobjedom 4:2 protiv Hrvatske otvorila Svjetsko prvenstvo, a španjolski mediji uvjereni su da je momčad Thomasa Tuchela pokazala kako može biti jedan od glavnih kandidata za naslov.
Iako su Vatreni u pojedinim trenucima pružili snažan otpor i pokazali da i dalje mogu biti neugodan protivnik, Španjolci smatraju da je razlika u fizičkoj spremi i brzini igre na kraju presudila.
'Engleska više nije ravna i predvidljiva reprezentacija. To je momčad koja igra okomito, napada prostor i ima dovoljno kvalitete da razbije bilo kojeg protivnika', pišu španjolski mediji.
Posebno su istaknuli utjecaj Thomasa Tuchela, za kojeg smatraju da je uspio izvući maksimum iz iznimno talentirane generacije engleskih nogometaša.
Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se kod prvog pogotka Engleske. Luka Modrić predugo je čekao s ispucavanjem lopte u vlastitom kaznenom prostoru, a Noni Madueke iskoristio je priliku i izborio kazneni udarac iz kojeg je Harry Kane doveo Englesku u vodstvo.
Engleski kapetan pritom je dodatno ušao u povijest. S dva pogotka stigao je do brojke od deset golova na svjetskim prvenstvima te se izjednačio s Garyjem Linekerom na vrhu ljestvice najboljih engleskih strijelaca na Mundijalima. Ujedno je postao i rekorder po broju pogodaka iz kaznenih udaraca na svjetskim prvenstvima, prestigavši Eusebija, Roba Rensenbrinka, Gabriela Batistutu i Lionela Messija.
Posebne pohvale dobio je i Jude Bellingham. Španjolci smatraju da je veznjak Real Madrida odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u posljednje vrijeme.
'Podsjetio je na Bellinghama iz prve sezone u Realu. Bio je brz, moćan, opasan prema naprijed i na kraju je sve okrunio pogotkom', navodi se u analizi.
S druge strane, unatoč četiri primljena pogotka, među najboljim hrvatskim pojedincima bio je Dominik Livaković. Hrvatski vratar skupio je čak sedam obrana, uključujući i obranjeni kazneni udarac Kaneu, koji je kasnije morao biti ponovljen zbog preranog izlaska s gol-crte.
Španjolci zaključuju kako je Hrvatska pokazala karakter i kvalitetu u napadu, no da je Engleska tijekom većeg dijela susreta djelovala moćnije i konkretnije.
'U današnjem nogometu fizička moć igra veliku ulogu, a Engleska je prepuna igrača koji su i fizički dominantni i vrhunski nogometaši. Zato ovu reprezentaciju treba shvatiti vrlo ozbiljno', poručuju.