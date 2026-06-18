Nakon onoga što su napravili Hrvatskoj, svi pričaju o Englezima: 'Mogu uništiti svakoga'

Iako su Vatreni u pojedinim trenucima pružili snažan otpor i pokazali da i dalje mogu biti neugodan protivnik, Španjolci smatraju da je razlika u fizičkoj spremi i brzini igre na kraju presudila.

'Engleska više nije ravna i predvidljiva reprezentacija. To je momčad koja igra okomito, napada prostor i ima dovoljno kvalitete da razbije bilo kojeg protivnika', pišu španjolski mediji.

Posebno su istaknuli utjecaj Thomasa Tuchela, za kojeg smatraju da je uspio izvući maksimum iz iznimno talentirane generacije engleskih nogometaša.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se kod prvog pogotka Engleske. Luka Modrić predugo je čekao s ispucavanjem lopte u vlastitom kaznenom prostoru, a Noni Madueke iskoristio je priliku i izborio kazneni udarac iz kojeg je Harry Kane doveo Englesku u vodstvo.