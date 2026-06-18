Halilhodžić: 'Ovaj poraz donijet će razočaranje, Hrvatska to nije u stanju napraviti'

Hrvatska je loše prošla u prvoj utakmici skupine L Svjetskog prvenstva.

Engleska je pobijedila 4:2, ali i našima ostavila mnoga otvorena pitanja. Potvrdio nam je to i legendarni bosanskohercegovački trener, bivši vrhunski nogometaš, Vahid Halilhodžić.

'Potpuno zaslužena pobjeda Engleske. I što je zabrinjavajuće, ovaj je rezultat mogao biti još negativniji za Hrvatsku. Siguran sam da će i analize pokazati, još od pripremnog perioda, da Hrvatska nije na nivou koji bi garantirao visoke ambicije na Svjetskom prvenstvu. Naravno, Hrvatska je i dalje nogometna velesila', započeo je Halilhodžić, te nastavio.

''Puno je novih igrača, a još više onih koje treba nadomjestiti. Mislim tu na one koji su na zadnja dva svjetska prvenstva donosili medalje. Vjerujem i da će ovaj poraz donijeti veliko razočaranje kod hrvatskih navijača, koji opet očekuju podvig. Međutim, ova Hrvatska to nije u stanju napraviti'.

Kovačića se najavljivalo u početnom sastavu, ostao je na klupi. Modrić je zamijenjen već početkom nastavka? Čini se da ipak nedostaje svježine?

'Glavni igrači, Modrić, Perišić, Kramarić... su u godinama. Osim toga, imate i igrače koji su duže vrijeme pauzirali, poput Kovačića i Gvardiola. I mislim da ova starija grupa igrača više nema tu hitrinu. Nije dovoljna samo rutina. Lijepo se vidjelo koliko su Englezi agresivniji, kako čitaju igru kada Hrvatska ima posjed. Brzi su u traniziciji, mogli su zabiti još koji gol. Istina je da je Hrvatska zabila dva prekrasna gola, iz dvije lijepe akcije. Ali to su, nažalost, bile jedine dvije akcije Hrvatske. Obrana je imala velikih propusta. Moj dojam je da sustav u kojem je Hrvatska igrala smetao igračima, jer prije je igrala drugačije. Englezi su često dolazili u situacije '1 na 1', u kojima su lako prolazili hrvatske igrače. Hrvatska nema igrača koji bi mogao napraviti takvu priliku i gurnuti nekoga u gol-šansu. I mogu bez pardona reći da je Engelska bila puno superironija večeras'.

Rekli ste da obrana nije bila dobra, a čini se da je i Luka Vušković odigrao ispod očekivanog nivoa?

'Kažem, Dalić je postavio sustav koji je očito odgovarao Englezima. I kad je Hrvatska u zadnjoj liniji imala loptu, Englezi su bili bolje organizirani, imali su bolji raspored, znali su tko će koga napadati. Tako da Hrvatska praktički nije mogla razviti svoju igru. I sve izgubljene lopte bile su velika opasnost za Livakovića. Ali ovdje baš Livakovića moram pohvaliti, koji je po ne znam koji put bio junak. On je, po mom mišljenju, godinama najbolji hrvatski igrač. Naravno, uz Modrića, Perišića. Ali njega bih baš istaknuo, jer ljudi kao da ga ne percipiraju dovoljno. Ni navijači, pa ni mediji. Koliko je samo zicera obranio... Pa i penala'.

Može li se Hrvatska oporaviti nakon ovog poraza?

'Naravno da može. Vjerujem da će se nakon ovog poraza igrači sada malo i razljutiti. Hrvatska ima kvalitetu. I protiv Paname, potom i protiv Gane, Hrvatska mora tražiti pobjedu, odnosno prolazak, jer sve ostalo bio bi zapravo veliki neuspjeh. Istina, u ovom trenutku ne vidim da Hrvatska ima kapacitet ponoviti uspjehe s posljednja dva SP-a. Jer evo i Engleska je došla do sigurne pobjede, a nije na nivou reprezentacija, poput Španjolske, Francuske, Argentine'.