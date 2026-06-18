Mladi Luka Vušković skrušeno je priznao: Trebao sam bolje reagirati...

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Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4:2 (2:2) u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama.
Iza Luke Vuškovića prva je utakmica na svjetskom prvenstvu. Nažalost, poraz.
'Imali smo neke dobre stvari, ali i dosta loših. Moramo nešto naučiti iz ovog poraza i pripremiti se za drugu utakmicu. Ovo je turnir, dat ćemo sve od sebe u ostalim susretima', rekao je Vušković.
Kod drugog engleskog gola, činilo se kako je Stones gurnuo Vuškovića, čime je olakšao Kaneu skok za pogodak.
'Ne znam, možda sam trebao malo bolje reagirati, ali što je tu. Izgubili smo od top ekipe, moramo dignuti glavu gole, očekuju nas još dva susreta', poručio je branič Tottenhama koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u HSV-u.