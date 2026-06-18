Ovo što nam je rekao Ivan Rakitić nakon poraza od Engleske odjeknut će u svlačionici Vatrenih

Hrvatska je poražena na startu ovog Svjetskog prvenstva. Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2:2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4:2.

Sve u svemu, težak poraz, ali koji se - ako pitate Ivana Rakitića - ne bi smio odraziti na naše. Jer mnogo su puta pokazali da se znaju izdići iz neugodne situacije.

Šteta, dobar ulazak u utakmicu, pa onda penal koji nas je odmah poremetio?

'Šteta, šteta, baš šteta. Jer mislim da je smo u ovoj utakmici ipak mogli puno više. Da, presjekao nas je taj penal, ali uspjeli smo se vratiti. No, onda smo ipak pali, posebno na početku drugog poluvremena. Napravili su nam pritisak, odmah su i poveli 3:2. Ali opet, bilo je i puno pozitivnih stvari, za koje se sada moramo uloviti. Nema i ne smije biti panike. Idemo se pripremiti za Panamu. Naravno, prije toga se odmoriti, pa izanalizirati sve. I po pobjedu', rekao je za tportal Rakitić, koji je u dresu Vatrenih odigrao 106 utakmica.

Je li vas iznenadilo što je Kovačić ostao na klupi?

Ne znam, ne želim ulaziti u to, jer to je odluka izbornika Dalića. I apsolutno se u to ne treba petljati. Jednostavno, tu odluku treba poštivati. Baš kao što je i moj dragi Mario Pašalić zaslužio biti u početnoj postavi, jer odigrao je dobru i borbenu utakmicu. Pokrivao je puno, zatvarao je puno. I sigurno je izbornik imao svoje planove.