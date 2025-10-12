kvalifikacije za sp 2026

Hrvatska povela; pogledajte kako je 'riječka kombinacija' otključala Gibraltar

M.Š

12.10.2025 u 21:26

Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija upravo igra utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gibraltara. Rezultat je 1-0.

Vatreni su odmah pokazali da misle ozbiljno. Dominacija izabranika Zlatka Dalića bila je vidljiva od samog početka i bilo je jasno kako će utakmica izgledati nakon svega par minuta.

Nakon brojnih promašenih prilika, Hrvatska je zabila 1. gol nakon pola sata igre. 'Riječka veza' je bila zaslužna — Marco Pašalić poslao je sjajan ubačaj u sredinu, a Toni Fruk sjajnim je trzajem glavom poslao loptu u mrežu. Bila je to prava golgeterska reakcija za njegov reprezentativni prvijenac.

Frukov gol možete pogledati OVDJE.

Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić prvijencima donijeli pobjedu Hrvatskoj

  • 90'

    GOOOOOL! Za 3:0 glavom zabija Martin Erlić! I njemu je ovo prvi gol u dresu reprezentacije!

  • 78'

    GOOOOOL! Hrvatska je napokon zabila i vodi 2:0! Strijelac je Luka Sučić koji je s nekih 6, 7 metara u gol pospremio odbijanac nakon pokušaja Lovre Majera. Ovo je prvijenac za Luku Sučića u dresu reprezentacije

  • 69'

    Zlatko Dalić je odlučio u igru uvesti 'veliku trojku'! Na terenu su Luka Modrić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić! Svoje su za večeras odigrali Kovačić, Baturina i Ivanović

HRVATSKA
3:0
GIBRALTAR
Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! Česi nas mogu stići samo teoretski
Evo koliko će HNS zaraditi plasmanom na Svjetsko prvenstvo

