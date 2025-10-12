Hrvatska povela; pogledajte kako je 'riječka kombinacija' otključala Gibraltar

Vatreni su odmah pokazali da misle ozbiljno. Dominacija izabranika Zlatka Dalića bila je vidljiva od samog početka i bilo je jasno kako će utakmica izgledati nakon svega par minuta.

Nakon brojnih promašenih prilika, Hrvatska je zabila 1. gol nakon pola sata igre. 'Riječka veza' je bila zaslužna — Marco Pašalić poslao je sjajan ubačaj u sredinu, a Toni Fruk sjajnim je trzajem glavom poslao loptu u mrežu. Bila je to prava golgeterska reakcija za njegov reprezentativni prvijenac.

Frukov gol možete pogledati OVDJE.