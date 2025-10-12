Majera ne ide danas; pogledajte kako je golman 'pročitao' njegov penal

Hrvatska je u 2. dijelu nastavila s istim ritmom, a veliku priliku za povećanje vodstva imala je već u 56. minuti. Toni Fruk je nakon sjajne akcije izborio penal i tako zapečatio svoju sjajnu utakmicu.

Dužnost izvođenja jedanaesterca pripala je Lovri Majeru koji je do sada u karijeri zabio već 16 golova s bijele točke. Ipak, ovaj put nije bio precizan te mu je golman Jaylan Hankins jako dobro pročitao namjeru. Ofenzivni veznjak je osim toga imao četiri udarca i jednu promašenu veliku priliku.

Majerov penal možete pogledati OVDJE.

Vrijedi napomenuti, Hrvatska će u slučaju pobjede nad Gibraltarom praktički osigurati mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026.