nije bio precizan

Majera ne ide danas; pogledajte kako je golman 'pročitao' njegov penal

M.Š

12.10.2025 u 22:08

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska nogometna reprezentacija upravo igra utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gibraltara. Vatreni za sada vode pogotkom Tonija Fruka.

Hrvatska je u 2. dijelu nastavila s istim ritmom, a veliku priliku za povećanje vodstva imala je već u 56. minuti. Toni Fruk je nakon sjajne akcije izborio penal i tako zapečatio svoju sjajnu utakmicu.

Dužnost izvođenja jedanaesterca pripala je Lovri Majeru koji je do sada u karijeri zabio već 16 golova s bijele točke. Ipak, ovaj put nije bio precizan te mu je golman Jaylan Hankins jako dobro pročitao namjeru. Ofenzivni veznjak je osim toga imao četiri udarca i jednu promašenu veliku priliku.

Majerov penal možete pogledati OVDJE.

Vrijedi napomenuti, Hrvatska će u slučaju pobjede nad Gibraltarom praktički osigurati mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026.

tportal
Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić prvijencima donijeli pobjedu Hrvatskoj

  • 90'

    GOOOOOL! Za 3:0 glavom zabija Martin Erlić! I njemu je ovo prvi gol u dresu reprezentacije!

  • 78'

    GOOOOOL! Hrvatska je napokon zabila i vodi 2:0! Strijelac je Luka Sučić koji je s nekih 6, 7 metara u gol pospremio odbijanac nakon pokušaja Lovre Majera. Ovo je prvijenac za Luku Sučića u dresu reprezentacije

  • 69'

    Zlatko Dalić je odlučio u igru uvesti 'veliku trojku'! Na terenu su Luka Modrić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić! Svoje su za večeras odigrali Kovačić, Baturina i Ivanović

HRVATSKA
3:0
GIBRALTAR
