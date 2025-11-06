razmišljaju drukčije

Messi odgovorio na Ronaldovu izjavu; legendarni dvojac se ne slaže

M.Š

06.11.2025 u 12:40

Leo Messi Inter Miami
Leo Messi Inter Miami Izvor: EPA / Autor: ERIK S. LESSER
Cristiano Ronaldo podigao je dosta prašine u svom posljednjem intervjuu s Piersom Morganom. Portugalac je pričao o karijeri i postignućima, a jedna izjava bila je posebno zanimljiva.

Ronaldo je rekao da osvajanje Svjetskog prvenstva nije njegov san: 'Ako me pitate, Cristiano, je li san osvojiti Svjetsko prvenstvo? Ne, to nije san. Da se definira jesam li jedan od najboljih u povijesti, osvojiti jedno natjecanje, [od] šest utakmica, sedam utakmica. Mislite li da je to pošteno?'

Izvjesno je da će fenomenalni Portugalac nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026., a upravo je to trofej koji mu fali. Osvojio je Ligu nacija i Euro, ali Mundijal je ostao nedostižan.

Leo Messi upitan je slično pitanje na America Business Forumu, a njegov odgovor bio je u potpunosti drukčiji. Podsjećamo, Argentinac se okitio titulom svjetskog prvaka 2022. u Kataru:

'Za mene je to bilo posebno. Prvo, jer za igrača je osvajanje Svjetskog prvenstva ultimativno postignuće. To je kao da bilo tko u svom poslu, bilo koji profesionalac, dosegne vrh. Nakon Svjetskog prvenstva nema ničega više. Ne možete tražiti ništa više. I povrh toga, imao sam sreću da sam sve ostvario prije toga. Na klupskoj razini, na individualnoj razini. Osvojili smo i Copa Américu s reprezentacijom. To je bio dio koji je nedostajao. Bilo je to kao da sam cijelu svoju karijeru zatvorio tim trofejem.'

