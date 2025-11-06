Sportski institut odgovorio; tko ima skuplje igrače - hrvatska ili srpska liga?

Od Top 10 najskupljih igrača iz ova dva prvenstva, samo trojica su iz SHNL-a. Sergi Dominguez je na 10. poziciji s procijenjenom cifrom od 5,89 milijuna eura, a Adriano Jagušić zauzima 8. mjesto s procijenjenom vrijednosti od 6,08 milijuna eura.

Ipak, utjeha može biti što je na vrhu liste Dion Drena Beljo čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 11,39 milijuna eura. Dakle, Dinamo ima dvojicu predstavnika, Slaven Belupo jednoga, a ostali nemaju niti jednoga.

Što se tiče srpske Superlige, Partizan prednjači s trojicom predstavnika, a Crvena zvezda ima dvojicu. U Top 10 su se još 'ušuljali' IMT i Mladost. Drugi najvrijedniji igrač je Vasilije Kostov koji je ujedno jedini osim Belje čija vrijednost prelazi 10 milijuna eura.

Vrijedi napomenuti da je Crvena zvezda baš u proteklom prijelaznom roku ostvarila dvije rekordne prodaje. Andrija Maksimović napustio je klub za 14 milijuna eura, a Veljko Milosavljević za 15 milijuna eura. S druge strane, Dinamo je ljetos srušio rekord ulaznih transfera kupivši Belju za četiri milijuna eura fiksne odštete i bonuse s kojima bi se cifra mogla popeti do 7,5 milijuna eura.

Ono što još vrijedi istaknuti jest da se na listi nalaze četvorica srpskih, dvojica hrvatskih te po jedan crnogorski, portugalski i španjolski nogometaš.