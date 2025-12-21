svaka čast!

Pogledajte kako je Luka Vušković herojskim potezom spasio život suparničkom igraču

I.Ž.

21.12.2025 u 08:21

Luka Vušković HSV
Luka Vušković HSV Izvor: Profimedia / Autor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia
Bundesligaški ogled između HSV-a i Eintracht Frankfurta, koji je završio 1:1, obilježile su dramatične scene iz 65. minute, zbog kojih je sama utakmica pala u drugi plan

Nakon snažnog sudara, gostujući branič Rasmus Kristensen ostao je nepomično ležati na travnjaku, a na stadionu je zavladala potpuna tišina.

U tim trenucima iznimnu prisebnost pokazao je hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18), koji je prvi dotrčao do ozlijeđenog igrača i pokušao mu izvaditi jezik, u strahu da bi se mogao ugušiti.

Vuškovićeva brza reakcija bila je presudna dok na teren nisu stigle medicinske službe. Mladi Hrvat, koji ima tek 18 godina, odmah je prepoznao ozbiljnost situacije i postupio instinktivno, spriječivši moguće teže posljedice.

>> brzu reakciju Luke Vuškovića pogledajte OVDJE.

Iako je odigrao svih 90 minuta i ostavio vrlo dobar dojam na terenu – dobio je sve četiri zračne duele te bio uspješan u dva od tri duela na tlu – Vušković je u središte pozornosti dospio upravo zbog humane i profesionalne reakcije u jednom od najosjetljivijih trenutaka susreta. Utakmica je tako ostala zapamćena manje po rezultatu, a mnogo više po sceni koja je podsjetila koliko su brze odluke igrača na terenu ponekad presudne.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

