hit na društvenim mrežama

Marko Arnautović prekinuo intervju izbornika BiH; pogledajte što je napravio

S.Č.

19.11.2025 u 01:59

Marko Arnautović
Marko Arnautović Izvor: Profimedia / Autor: BEAUTIFUL SPORTS/Rainer / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli svladati Austriju u Beču i izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Vodili su Zmajevi od 12. minute, a gol Gregoritscha u 77. minuti ubio je nadu BiH da će kao prva u skupini otići na Mundijal

Tijekom obraćanja izbornika Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza za državnu televiziju dogodila se neočekivana, ali vrlo emotivna scena.

vezane vijesti

Austrijski reprezentativac Marko Arnautović, bivši napadač Intera, a sad igrač Crvene zvezde, prišao je Barbarezu usred intervjua i snažno ga zagrlio.

Barbarez je odmah uzvratio zagrljaj, a austrijskom napadaču čestitao je na plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Gesta je izazvala aplauz prisutnih, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POZNATI SUPARNici

POZNATI SUPARNici

Evo s kime BiH može igrati u baražu za Svjetsko prvenstvo
SLOMLJENO SRCE

SLOMLJENO SRCE

Izbornik BiH neutješan nakon utakmice: Evo što je rekao
NEVJEROJATNO

NEVJEROJATNO

Pogledajte bizaran gol kojim je BiH ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo

najpopularnije

Još vijesti