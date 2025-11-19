Marko Arnautović prekinuo intervju izbornika BiH; pogledajte što je napravio

Nogometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli svladati Austriju u Beču i izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Vodili su Zmajevi od 12. minute, a gol Gregoritscha u 77. minuti ubio je nadu BiH da će kao prva u skupini otići na Mundijal
Tijekom obraćanja izbornika Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza za državnu televiziju dogodila se neočekivana, ali vrlo emotivna scena.
Austrijski reprezentativac Marko Arnautović, bivši napadač Intera, a sad igrač Crvene zvezde, prišao je Barbarezu usred intervjua i snažno ga zagrlio.
Barbarez je odmah uzvratio zagrljaj, a austrijskom napadaču čestitao je na plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Gesta je izazvala aplauz prisutnih, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.