Izbornik BiH neutješan nakon utakmice: Evo što je rekao

N.M.

18.11.2025 u 23:21

Sergej Barbarez
Sergej Barbarez Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
U skupini H Bosna i Hercegovina je gostovala u Beču kod Austrije i igrala joj je samo pobjeda za direktni proboj na Svjetsko prvenstvo.

Do 78. minute BiH je imala put prema Svjetskom prvenstvu. Vodila je 1:0 nakon što je vrlo rano, u 12. minuti, domaćina šokirao Tabaković. Uspješno su se gosti branili sve do 78. minute kada je Arnautović pogodio okvir vrata, a na odbijenu loptu je najbolje reagirao Gregoritsch i zabio za 1:1.

Do kraja dvoboja pokušala je BiH ponovno povesti i time zasjesti na prvo mjesto ljestvice svoje skupine, ali su Austrijanci sačuvali remi i direktan plasman na SP.

Izbornik BiH Sergej Barbarez bio je i više nego razočaran nakon utakmice. Zmajevi su bili na korak od drugog velikog natjecanja u povijesti i prvog nakon Svjetskog prvenstva 2014.

'Sigurno mogu izraziti ogroman ponos i veliku sreću što mogu raditi s ovim momcima koji su dali sve od sebe. To je pravi put kojim želimo nastaviti dalje. Naravno, sada su tužni trenuci i lica u svlačionici nisu sretna. Idemo dalje, ovo je temelj, ovo je ono što treba ovoj državi’, rekao je Barbarez i dodao:

‘Plan je bio da imamo veći posjed lopte i da iz tranzicije napravimo nešto. Imali smo odlične prilike preko Tabakovića i Mujakića, nemam nikome što zamjeriti, dali su zadnji atom snage. Neke stvari koje se u snu završavaju, ali nažalost, nismo uspjeli.’

