Svaki put kad bi Xhaka primio loptu, stadion u Prištini se tresao od zvižduka; pogledajte što se događalo

U posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Kosovo i Švicarska odigrali su 1:1 na stadionu Fadil Vokrri u Prištini

Švicarska je povela u 47. minuti preko Vargasa, a domaća reprezentacija stigla je do izjednačenja golom Muslije. Tim remijem Švicarci su osigurali vizu za Svjetsko prvenstvo, dok će Kosovo svoje mjesto pokušati izboriti kroz doigravanje.

No, rezultat je ostao u drugom planu zbog ponašanja dijela kosovskih navijača. Najveću pažnju privukle su njihove reakcije na svaki dodir lopte Granita Xhake, kapetana Švicarske. Iako je rođen u Švicarskoj, njegova obitelj potječe iz kosovske Besiane, što je očito razlog nezadovoljstva dijela publike, koja mu zamjera što je odlučio igrati za Švicarsku, a ne za Kosovo. Pogledajte kako je to izgledalo u Prištini na OVOM linku.

