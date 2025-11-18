Evo što je prvo napravio izbornik BiH nakon šoka u Beču

Nakon što je nestala nada u povijesni trijumf i izravan odlazak na Mundijal, izbornik Sergej Barbarez okupio je igrače na centru stadiona Ernst Happel te im održao kratak govor.

Nakon toga reprezentativci BiH uputili su se prema tribini na kojoj je bila najveća skupina navijača i BH Fanaticosa. Dočekani su gromoglasnim pljeskom i pjesmom, unatoč velikom razočaranju.

BiH je kvalifikacije u skupini H završila na drugom mjestu sa 17 bodova, dok je Austrija prva s 19 bodova.

Baraž slijedi u ožujku, gdje će Zmajevi preko dva protivnika pokušati izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.