Evo što je prvo napravio izbornik BiH nakon šoka u Beču

Nogometaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli svladati Austriju u Beču i izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Vodili su Zmajevi od 12. minute, a gol Gregoritscha u 77. minuti ubio je nadu BiH da će kao prva u skupini otići na Mundijal
Nakon što je nestala nada u povijesni trijumf i izravan odlazak na Mundijal, izbornik Sergej Barbarez okupio je igrače na centru stadiona Ernst Happel te im održao kratak govor.
Nakon toga reprezentativci BiH uputili su se prema tribini na kojoj je bila najveća skupina navijača i BH Fanaticosa. Dočekani su gromoglasnim pljeskom i pjesmom, unatoč velikom razočaranju.
BiH je kvalifikacije u skupini H završila na drugom mjestu sa 17 bodova, dok je Austrija prva s 19 bodova.
Baraž slijedi u ožujku, gdje će Zmajevi preko dva protivnika pokušati izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.