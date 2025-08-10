Manchester United se želi riješiti igrača od 80 milijuna eura, mogao bi otići kod Modrića

Na Old Trafford stigli su Matheus Cunha , Bryan Mbeumo i Benjamin Šeško , što je neminovno smanjilo prostor za neke postojeće igrače.

Najveći gubitnik nove konkurencije čini se Rasmus Højlund. Danski napadač doveden je 2023. iz Atalante za čak 80 milijuna eura, no u crvenom dresu nikada nije u potpunosti opravdao visoka očekivanja. U 95 nastupa postigao je 26 pogodaka i dodao šest asistencija, a posebno blijed bio je u Premier ligi – u posljednje dvije sezone zabio je svega 14 golova u 62 utakmice.

Trener Rúben Amorim jasno je dao do znanja da će novi napad predvoditi Šeško, dok će Højlund, s obzirom na dolazak i Joshue Zirkzeea, priliku tražiti s klupe. Prema informacijama Fabrizija Romana, United bi odmah pristao na plaćenu posudbu uz mogućnost otkupa, no Danac zasad odbija tu opciju.



Spominje se šest milijuna eura za posudbu i 45 milijuna eura za otkup ugovora. Među zainteresiranim klubovima je i

Unatoč svemu, Højlund inzistira na ostanku, iako nije dobio ni minute u posljednjoj pripremnoj utakmici. Vrijeme mu istječe, a s njim i prilika da se nametne – uz rapidan pad tržišne vrijednosti.