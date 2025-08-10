Manchester United se želi riješiti igrača od 80 milijuna eura, mogao bi otići kod Modrića

Manchester United ovoga je ljeta uložio ogroman novac kako bi potpuno obnovio napadačku liniju.
Na Old Trafford stigli su Matheus Cunha, Bryan Mbeumo i Benjamin Šeško, što je neminovno smanjilo prostor za neke postojeće igrače.
Najveći gubitnik nove konkurencije čini se Rasmus Højlund. Danski napadač doveden je 2023. iz Atalante za čak 80 milijuna eura, no u crvenom dresu nikada nije u potpunosti opravdao visoka očekivanja. U 95 nastupa postigao je 26 pogodaka i dodao šest asistencija, a posebno blijed bio je u Premier ligi – u posljednje dvije sezone zabio je svega 14 golova u 62 utakmice.
Trener Rúben Amorim jasno je dao do znanja da će novi napad predvoditi Šeško, dok će Højlund, s obzirom na dolazak i Joshue Zirkzeea, priliku tražiti s klupe. Prema informacijama Fabrizija Romana, United bi odmah pristao na plaćenu posudbu uz mogućnost otkupa, no Danac zasad odbija tu opciju.
Spominje se šest milijuna eura za posudbu i 45 milijuna eura za otkup ugovora. Među zainteresiranim klubovima je i
Unatoč svemu, Højlund inzistira na ostanku, iako nije dobio ni minute u posljednjoj pripremnoj utakmici. Vrijeme mu istječe, a s njim i prilika da se nametne – uz rapidan pad tržišne vrijednosti.