Hrvatski drugoligaš remizirao s Jurićevom Atalantom

Atalanta, koju od ovog ljeta vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić , je dan ranije igrala prijateljsku utakmicu s njemačkim Kölnom pa nije zaigrača u najjačem mogućem sastavu. Unatoč tome, na terenu je bilo nekoliko prvotimaca i više nego respektabilna momčad.

Atalanta je tako i krenula u utakmicu te je povela u 23. minuti golom Kamaldeena Sulemane. Ganac koji je u klub stigao ovog ljeta za 25 milijuna eura je bio najbrži na povratnoj lopti i lijepo zabio za vodstvo momčadi iz Bergama.

Vodstvo nije dugo trajalo jer se Opatija vratila šest minuta kasnije. Goodness Ajayi je probio po krilu i vratio povratnu loptu za Rajana Žlibanovića. Igrač Rijeke na posudbi je ostao miran i pogodio za 1:1.

Do novog vodstva, Atalanta stiže u 34. minuti. Ovog puta je strijelac bio Ibrahim Sulemana. On je ostao nečuvan na rubu kaznenog prostora i silovitim udarcem probio Davida Nwolokora. Vodstvo ponovno nije bilo dugog vijeka jer je Žlibanović krajem prvog dijela još jednom pobjegao obrani Atalante i na asistenciju Ivora Weitzera vratio stvari na početak.

Početkom nastavka, potpuni preokret. Weitzer je još jednom bio u ulozi asistenta, a ovog puta je obrani Atalante pobjegao Ajayi. Nigerijac je lakoćom svladao Marca Sportiella za neočekivano vodstvo Opatije.

Atalanta je pritiskala do kraja utakmice i upisala nekoliko velikih promašaja. Konačnih 3:3 postavio je Lazar Samardžić iz kaznenog udarca kojeg je sam izborio. Iako je riječ o prijateljskom susretu, Opatija je hrvatski nogomet prezentirala u odličnom svjetlu i pokazala da Supersport 1. NL itekako ima kvalitete.