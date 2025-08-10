Dušan Tadić objasnio zašto je odbio Crvenu zvezdu

Tadić je nakon odlaska iz Fenerbahčea bio slobodan na tržištu i mjesecima se nagađalo o njegovu povratku u domovinu. Najviše se spominjala Crvena zvezda, koja mu je, prema navodima brojnih izvora, ponudila financijski najizdašniji ugovor u povijesti kluba. Ipak, izabrao je izazov na Bliskom istoku.

‘Bilo je teško odlučiti’, priznao je u razgovoru za Mozzart Sport, komentirajući odbijanje ponuda iz Srbije:

‘Dugo smo razgovarali, Zvezdan Terzić i Crvena zvezda učinili su više nego što su morali da bih došao. Zahvalan sam im na tome. Ipak, nisam vidio sebe i obitelj da se vraćamo u Srbiju u ovom trenutku, iako me drma nostalgija i željan sam doma i svoje zemlje. Kontaktirala me i Vojvodina, zahvalan sam i njima, želim im uspjeh. Volio bih poboljšati srpski nogomet, ali trebao sam vrijeme da posložim stvari i pripremim se za povratak. Nikada mi nije bilo teže odlučiti.’

Tadić iza sebe ima bogatu europsku karijeru – od Vojvodine preko Groningena, Twentea i Southamptona do Ajaxa, gdje je bio kapetan i predvodnik generacije koja je 2019. igrala polufinale Lige prvaka, a od finala je dijelila samo nekoliko sekundi.

Za reprezentaciju Srbije odigrao je 111 utakmica, no izbornik Dragan Stojković izbacio ga je iz sastava nakon Europskog prvenstva 2024., potez koji je dio javnosti ocijenio ozbiljnom pogreškom.