SKANDAL U BRAZILU

Predsjednik kluba smijenjen zbog krađe i pranje novca

N.M.

10.08.2025 u 12:26

Corinthians
Corinthians Izvor: Profimedia / Autor: Vilmar Bannach / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Augusto Melo, predsjednik brazilskoga Corinthiansa, optužen za krađu i pranje novca, smijenjen je u subotu s dužnosti glasovanjem glavne skupštine kluba iz São Paula.

Melo, koji je u rujnu 2024. doveo nizozemskog reprezentativca Memphisa Depaya u Corinthians, optužen je zbog zločinačkog udruživanja, pranja novca i krađe, prema sudskom izvoru. Sumnjiči se za nepravilnosti u sponzorskom ugovoru s platformom za klađenje Vai de Bet.

vezane vijesti

Prema dokumentima koje je objavio brazilski tisak, 61-godišnji Melo optužen je za osnivanje mreže fiktivnih tvrtki radi pronevjere novca iz kluba, koji se suočava s financijskim poteškoćama.

Tužiteljstvo São Paula traži od optuženika da klubu isplate 40 milijuna reala (7.2 milijuna dolara) odštete. Na glavnoj skupštini u subotu, 1413 članova glasalo je za njegovo trajno smjenjivanje, a 620 protiv.

Corinthians, čiji navijači uključuju brazilskog predsjednika Luiza Inácio Lulu da Silvu, trenutno je dvanaesti u nacionalnoj ligi. Sedmerostruki brazilski prvaci,osvajač Copa Libertadoresa 2012. i dva puta osvajač Svjetskog klupskog prvenstva (2000., 2012.), Corinthians je također bio dom legendarnih igrača, uključujući Garrinchu, Rivelina, Socratesa, Roberta Carlosa i, u novije vrijeme, Javiera Mascherana.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE RAČUNAJU NA NJEGA

NE RAČUNAJU NA NJEGA

Jedan od najplaćenijih dinamovaca odbio dvije ponude
PREKO NOĆI

PREKO NOĆI

Stoper Dinama postao najskuplji igrač u povijesti SHNL-a: Evo o čemu se radi
PRIJATELJSKI SUSRET

PRIJATELJSKI SUSRET

Hrvatski drugoligaš remizirao s Jurićevom Atalantom

najpopularnije

Još vijesti