Lazarov zagrmio nakon senzacije: 'Nitko nas ne voli. Moram paziti da nekoga ne uvrijedim...'

  Zadnja izmjena 18.01.2026 21:37
  Objavljeno 18.01.2026 u 21:37
Kiril Lazarov
Kiril Lazarov Izvor: EPA / Autor: Sebastian Elias Uth
Makedonija je napravila najveću senzaciju dosadašnjeg tijeka rukometnog Eura odigravši 29:29 s Portugalom.

Momčad Kirila Lazarova je junačkom predstavom nadoknadila pet golova minusa i u infarktnoj završnici se uspjela dočepati boda.

Čudesnu utakmicu odigrao je Filip Kuzmanovski koji je zabio 15 golova iz 18 pokušaja, ali veliki obol čitavoj priči dao je i Lazarov na klupi.

Legendarni makedonski nekad igrač, a danas izbornik nije skrivao emocije nakon utakmice u kojoj se osvrnuo i na suđenje.

'Ne znam smijem li reći što mi je na duši jer moram paziti da nekoga ne uvrijedim. Mi smo mala zemlja i jako smo degradirani! Ne tražim alibi, ali i sami ste vidjeli što se događa', rekao je Lazarov nakon utakmice i dodao:

'Bit će nam jako teško nositi se s ovakvim stvarima u budućnosti. Javnost nas ne voli niti nas podržava, ali to me i pokreće u ovom poslu. Od srca čestitam svojim igračima na ovome što su pokazali protiv polufinalista prethodnog prvenstva. U prvom poluvremenu smo izgubili puno igrača, svi naši koncepti su se raspali i nastao je kaos. Pokušali smo to srediti tijekom odmora i nekako pronašli formulu'.

Makedonija sljedeću utakmicu igra u utorak protiv Rumunjske.

