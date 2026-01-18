Lazarov zagrmio nakon senzacije: 'Nitko nas ne voli. Moram paziti da nekoga ne uvrijedim...'

Čudesnu utakmicu odigrao je Filip Kuzmanovski koji je zabio 15 golova iz 18 pokušaja, ali veliki obol čitavoj priči dao je i Lazarov na klupi.

Legendarni makedonski nekad igrač, a danas izbornik nije skrivao emocije nakon utakmice u kojoj se osvrnuo i na suđenje.

'Ne znam smijem li reći što mi je na duši jer moram paziti da nekoga ne uvrijedim. Mi smo mala zemlja i jako smo degradirani! Ne tražim alibi, ali i sami ste vidjeli što se događa', rekao je Lazarov nakon utakmice i dodao:

'Bit će nam jako teško nositi se s ovakvim stvarima u budućnosti. Javnost nas ne voli niti nas podržava, ali to me i pokreće u ovom poslu. Od srca čestitam svojim igračima na ovome što su pokazali protiv polufinalista prethodnog prvenstva. U prvom poluvremenu smo izgubili puno igrača, svi naši koncepti su se raspali i nastao je kaos. Pokušali smo to srediti tijekom odmora i nekako pronašli formulu'.

Makedonija sljedeću utakmicu igra u utorak protiv Rumunjske.