Ispisana povijest rukometa na Euru: Srušen je rekord zemlje o kojoj ovih dana priča cijeli svijet

Za Farske Otoke ovo nije bila ‘samo’ pobjeda. Bio je to prvi trijumf u povijesti na Europskom prvenstvu, ali i prva pobjeda na bilo kojem velikom seniorskom natjecanju. Bilo je izjednačeno do 7. minute (4:4), a onda je krenuo nalet koji je promijenio ton utakmice: serijom 4:1 Farani su pobjegli na 8:5 i do poluvremena podigli prednost na 19:12.

Crna Gora se nakon odmora više nije uspjela vratiti u utakmicu. Farani su 11 minuta u drugom dijelu došli i do velikih +10 (24:14), a ostatak susreta pretvorili u slavlje na tribinama.

Junak večeri bio je vratar Pauli Jacobsen, koji je skupio 16 obrana (44%) i proglašen je igračem utakmice, dok je Óli Mittún odigrao savršenu napadačku partiju s 10 golova iz 10 pokušaja.

Farski Otoci su ovom pobjedom ‘srušili’ dosadašnji rekord i postali najmanja nacija (gledano po broju stanovnika) koja je ikad dobila utakmicu na velikom muškom rukometnom prvenstvu. Oni imaju tisuću manje stanovnika nego Grenland koji je nastupao i upisao pobjedu na Svjetskom prvenstvu 2001. godine (57 tisuća stanovnika). Zanimljivo, Grenland se ovih dana spominje i daleko izvan sporta, jer je Donald Trump ponovno javno otvorio pitanje američke kupnje tog otoka i čak zaprijetio carinama europskim zemljama dok se ‘dogovor’ ne postigne. Island je treći na tom popisu sa 168 tisuća stanovnika na Svjetskom prvenstvu 1958. godine.