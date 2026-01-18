Ispisana povijest rukometa na Euru: Srušen je rekord zemlje o kojoj ovih dana priča cijeli svijet

Otočje koje broji tek oko 56 tisuća stanovnika ispisalo je novu stranicu rukometne povijesti. Farski Otoci su u 2. kolu skupine D Europskog prvenstva 2026. razbili Crnu Goru 37:24 i postali najmanja nacija ikad koja je pobijedila na utakmici nekog velikog muškog rukometnog prvenstva (EP, SP, OI).
Za Farske Otoke ovo nije bila ‘samo’ pobjeda. Bio je to prvi trijumf u povijesti na Europskom prvenstvu, ali i prva pobjeda na bilo kojem velikom seniorskom natjecanju. Bilo je izjednačeno do 7. minute (4:4), a onda je krenuo nalet koji je promijenio ton utakmice: serijom 4:1 Farani su pobjegli na 8:5 i do poluvremena podigli prednost na 19:12.
Crna Gora se nakon odmora više nije uspjela vratiti u utakmicu. Farani su 11 minuta u drugom dijelu došli i do velikih +10 (24:14), a ostatak susreta pretvorili u slavlje na tribinama.
Junak večeri bio je vratar Pauli Jacobsen, koji je skupio 16 obrana (44%) i proglašen je igračem utakmice, dok je Óli Mittún odigrao savršenu napadačku partiju s 10 golova iz 10 pokušaja.
Farski Otoci su ovom pobjedom ‘srušili’ dosadašnji rekord i postali najmanja nacija (gledano po broju stanovnika) koja je ikad dobila utakmicu na velikom muškom rukometnom prvenstvu. Oni imaju tisuću manje stanovnika nego Grenland koji je nastupao i upisao pobjedu na Svjetskom prvenstvu 2001. godine (57 tisuća stanovnika). Zanimljivo, Grenland se ovih dana spominje i daleko izvan sporta, jer je Donald Trump ponovno javno otvorio pitanje američke kupnje tog otoka i čak zaprijetio carinama europskim zemljama dok se ‘dogovor’ ne postigne. Island je treći na tom popisu sa 168 tisuća stanovnika na Svjetskom prvenstvu 1958. godine.
Farani su nakon dva kola na tri boda: u prvom su remizirali sa Švicarskom, a zatim pregazili Crnu Goru. Crnogorci su, s druge strane, ostali na nuli nakon dva poraza.
U posljednjem kolu skupine D Farski Otoci igraju protiv Slovenije, dok se sastaju Crna Gora i Švicarska.