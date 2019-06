Konačna odluka koja je razveselila Danija Olma; Dinamov dragulj definitivno na velikoj pozornici

Dinamov nogometaš Dani Olmo putovat će sa španjolskom reprezentacijom do 21 godine na Europsko prvenstvo u Italiju i San Marino, odlučio je španjolski izbornik Luis de la Fuente

Olmo, 21-godišnji ofenzivni igrač, u reprezentativnom kampu pored Madrida priprema se za Europsko prvenstvo koje će se igrati od 16. do 30.lipnja. On je za reprezentaciju Španjolske do 21 godine debitirao prije osam mjeseci a dosad je skupio šest nastupa.