Kapetan Zagreba nije skrivao koliko je ljutit: Nisam tu da prozivam nekog, to je na upravi i treneru

Bio je to treći poraz rukometaša Zagreba u ovosezonskom izdanju Lige prvaka, a kapetan Jakov Gojun nakon utakmice nije skrivao koliko je ljutit i razočaran.

'Barcelona je jaka, ali mi radimo početničke pogreške, primili smo 10 golova iz brzog centra, nismo se stigli ni postaviti. Najbitnije da pokrenemo glavu, cijela momčad', kazao je nakon utakmice Gojun pa zaključio:

'Momčad smo kad gubimo i pobjeđujemo, nisam tu da prozivam nekog, to je na upravi i treneru. Moramo držati svlačionicu na okupu.'

Ništa bolje nije bio raspoložen ni Filip Glavaš koji je zabio pet golova.

'Još sam vruće glave... Mislim da su nam tehničke pogreške presudile, a i Nielsen je bio čudesan, imao je valjda 20 obrana... Pozitivan detalj iz utakmice je publika koja nas je došla podržati, mislim da bi bilo i gore da nije bilo njih', kazao je Glavaš i dodao:

'Treba analizirati utakmicu i izvući nešto pozitivno. Sada idemo kod Maraša u goste, igramo protiv PSG-a u Parizu, isto jako težak protivnik...'