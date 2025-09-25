Kapetan Zagreba nije skrivao koliko je ljutit: Nisam tu da prozivam nekog, to je na upravi i treneru

U prvoj domaćoj utakmici u ovosezonskom izdanju EHF Lige prvaka, rukometaši Zagreba su pred nešto više od 8500 navijača u zagrebačkoj Areni u 3. kolu ugostili Barcelonu koja je na kraju uvjerljivo slavila 32:25
Bio je to treći poraz rukometaša Zagreba u ovosezonskom izdanju Lige prvaka, a kapetan Jakov Gojun nakon utakmice nije skrivao koliko je ljutit i razočaran.
'Barcelona je jaka, ali mi radimo početničke pogreške, primili smo 10 golova iz brzog centra, nismo se stigli ni postaviti. Najbitnije da pokrenemo glavu, cijela momčad', kazao je nakon utakmice Gojun pa zaključio:
'Momčad smo kad gubimo i pobjeđujemo, nisam tu da prozivam nekog, to je na upravi i treneru. Moramo držati svlačionicu na okupu.'
Ništa bolje nije bio raspoložen ni Filip Glavaš koji je zabio pet golova.
'Još sam vruće glave... Mislim da su nam tehničke pogreške presudile, a i Nielsen je bio čudesan, imao je valjda 20 obrana... Pozitivan detalj iz utakmice je publika koja nas je došla podržati, mislim da bi bilo i gore da nije bilo njih', kazao je Glavaš i dodao:
'Treba analizirati utakmicu i izvući nešto pozitivno. Sada idemo kod Maraša u goste, igramo protiv PSG-a u Parizu, isto jako težak protivnik...'
Trener Zagreba Andrija Nikolić nakon svega ipak ne gubi nadu.
'Treći poraz deprimira, ali imali smo veliku želju, dobar angažman. Protivnički golman nas je osujetio u željama i napadima. Poslije smo pomogli s brzopletostima i pogreškama. Da biste pobijedili Barcelonu, morate imati više raspoloženih igrača', rekao je trener Zagreba i nastavio:
'Moramo dignuti glavu, nastaviti trenirati kao do sada i ta će se forma popraviti. Trebamo biti strpljivi i raditi, drugog izbora nemamo, zatvoriti se u dvoranu i raditi.'
Kakvo je stanje s ozlijeđenim igračima?
'Sadovski će biti spreman za Pariz, on se oporavio. Pavlović bi trebao uskoro početi normalno trenirati. Dodić, još ne znamo koliko mora mirovati nakon operacije. Karačić? On je top igrač, doći će on na svoje, ne smijemo suditi nakon dvije utakmice', zaključio je trener rukometaša Zagreba Andrija Nikolić.