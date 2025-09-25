Dinamo je druga momčad Europske lige nakon što su odigrane sve utakmice 1. kola

europska liga

Nogometaši zagrebačkog Dinama nakon kompletiranog 1. kola Europske lige zauzimaju drugo mjesto na ljestvici, njihovu 3:1 pobjedu protiv Fenerbahčea ostvarenu u srijedu nadmašio je u četvrtak Panathinaikos koji je kao gost nadigrao Young Boys 4:1

Prvi gol za zelene iz Atene zabio je Swiderski (10), a preostala tri Zaroury (14, 19, 68), dok je Janko (25) bio jedini strijelac za domaće. Tin Jedvaj nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 1:0 porazu na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu. Jedini gol djelo je kapetana domaćih McGinna (13).

Na klupi je ostao i Dominik Prpić u 1:0 gostujućoj pobjedi Porta kod Red Bull Salzburga, a strijelac je bio William Gomes (90+3) u zadnjim sekundama susreta.

