Dinamo je druga momčad Europske lige nakon što su odigrane sve utakmice 1. kola

Prvi gol za zelene iz Atene zabio je Swiderski (10), a preostala tri Zaroury (14, 19, 68), dok je Janko (25) bio jedini strijelac za domaće. Tin Jedvaj nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 1:0 porazu na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu. Jedini gol djelo je kapetana domaćih McGinna (13).

Na klupi je ostao i Dominik Prpić u 1:0 gostujućoj pobjedi Porta kod Red Bull Salzburga, a strijelac je bio William Gomes (90+3) u zadnjim sekundama susreta.