Kaos u Puli: Navijači Istre upali na presicu i izvrijeđali trenera

Ovim trijumfom Osječani su pobjegli na tri boda prednosti ispred posljednjeg Vukovara 1991, ali imaju i utakmicu više. Vukovar će u nedjelju od 17.45 (MAXSport 1) ugostiti Rijeku i imati priliku ponovno smanjiti zaostatak. Istra 1961, s druge strane, nastavlja tonuti u krizi - upisala je peti poraz zaredom i ostala na šestom mjestu s 30 bodova, pet manje od trećeplasirane Rijeke, koja također ima utakmicu manje.

No događaji nakon utakmice dodatno su podigli tenzije. Kako piše Glas Istre, trener pulske momčadi Oriol Riera održavao je konferenciju za medije kada su u prostoriju press centra upali navijači i verbalno ga napali nakon novog razočaranja.

Riera je poslije utakmice pokušao smiriti situaciju i naglasio da njegova momčad nije odigrala loše u svim segmentima.

'Bila je to teška utakmica, slična onoj u Koprivnici. U prvom poluvremenu bili smo bolji, stvarali prilike i djelovali konkretnije, dok u nastavku nismo imali istu energiju i bili smo slabiji. Ipak, suparniku smo dopustili manje šansi nego ranije, a sami smo posebno u prvom dijelu stvorili više prilika', rekao je Riera.

Govorio je i o pritisku zbog loših rezultata te mogućim špekulacijama oko svoje budućnosti.

'Teško je preko noći promijeniti dinamiku, ali moramo nastaviti raditi i napredovati. Što se ostavke tiče, ne opterećujem se stvarima na koje ne mogu utjecati. Prije tri mjeseca bio sam najbolji trener, a sada više nisam, to je nogomet. Nije sve samo u rezultatu. Sada vidim da radimo bolje stvari nego prije, ali rezultati zasad izostaju. Vjerujem da će se uz ovakav rad sve posložiti, a to sam rekao i igračima', poručio je trener Istre.