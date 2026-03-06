Bayern razbio Borussiju Mönchengladbach i praktički osigurao naslov

NEZAUSTAVLJIVI SU

N.M. / Hina

06.03.2026 u 22:48

Bayern Munchen Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Nogometaši Bayerna su u petak na Allianz Areni svladali Borussiju Mönchengladbach s 4-1 u prvoj utakmici 25. kola njemačke Bundeslige i stvorili 14 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Borussiju Dortmund

Luis Diaz je u 33. minuti doveo "Bavarce" u vodstvo, a onda asistirao Konradu Leimeru za 2-0 u prvoj minuti dodatka na kraju prvog dijela.

Jamal Musiala je u 57. minuti iz kaznenog udarca poveća prednost Bayerna na 3-0, a pritom su gosti ostali s igračem manje, jer je isključen Rocco Reitz. Nicolas Jackson je u 79. minuti postigao i četvrti pogodak za domaću momčad, a poraz Borussije je u 89. minuti ublažio Wael Mohya.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je igrao od 61. minute za Bayern. Devet kola prije kraja prvenstva Bayern ima 66 bodova, 14 više od drugoplasirane Borussije Dortmund koja ima utakmicu manje. Borussia Moenchengladbach je s 25 bodova na 12. mjestu, ali samo pet bodova iznad zone ispadanja u kojoj su trenutačno Wolfsburg s 20 bodova i Heidenheim s 14 bodova.

