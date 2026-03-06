NEOČEKIVANO

Real se u 95. minuti spasio velikog kiksa: Ponovno je na bod od Barcelone

N.M.

06.03.2026 u 22:58

Real Madrid
Real Madrid Izvor: EPA / Autor: Lavandeira Jr
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Real Madrid je u 27. kolu španjolske La Lige u dramatičnoj završnici s 2:1 svladao Celtu.

Real je poveo u 11. minuti golom Tchouamenija, da bi Celta izjednačila do kraja poluvremena preko Iglesiasa. Važnu pobjedu Madriđanima donijeo je Valverde pogotkom u petoj minuti sučeve nadoknade.

vezane vijesti

Madriđani su danas proslavili 124. rođendan, a ovom su se pobjedom privremeno primakli Barceloni na samo bod zaostatka, uz utakmicu više. Celta je šesta s 40 bodova.

Barcelonu u ovom kolu također čeka teško gostovanje. Katalonci će sutra gostovati kod Athlethic Bilbaa na San Mamesu što je tradicionalno nezgodno gostovanje.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZANIMLJIV NATJEČAJ

ZANIMLJIV NATJEČAJ

Dinamovi navijači dizajniraju dres za iduću sezonu: Ovo su finalisti
NEZAPAMĆENE SCENE

NEZAPAMĆENE SCENE

Kaos u Puli: Navijači Istre upali na presicu i izvrijeđali trenera
PROBLEMI S OZLJEDAMA

PROBLEMI S OZLJEDAMA

Igrač Dinama sa samo 31 godinom odlazi u mirovinu

najpopularnije

Još vijesti