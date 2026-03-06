Real se u 95. minuti spasio velikog kiksa: Ponovno je na bod od Barcelone

Real je poveo u 11. minuti golom T chouamenija , da bi Celta izjednačila do kraja poluvremena preko Iglesiasa . Važnu pobjedu Madriđanima donijeo je Valverde pogotkom u petoj minuti sučeve nadoknade.

Madriđani su danas proslavili 124. rođendan, a ovom su se pobjedom privremeno primakli Barceloni na samo bod zaostatka, uz utakmicu više. Celta je šesta s 40 bodova.

Barcelonu u ovom kolu također čeka teško gostovanje. Katalonci će sutra gostovati kod Athlethic Bilbaa na San Mamesu što je tradicionalno nezgodno gostovanje.