Real se u 95. minuti spasio velikog kiksa: Ponovno je na bod od Barcelone

Real Madrid je u 27. kolu španjolske La Lige u dramatičnoj završnici s 2:1 svladao Celtu.
Real je poveo u 11. minuti golom Tchouamenija, da bi Celta izjednačila do kraja poluvremena preko Iglesiasa. Važnu pobjedu Madriđanima donijeo je Valverde pogotkom u petoj minuti sučeve nadoknade.
Madriđani su danas proslavili 124. rođendan, a ovom su se pobjedom privremeno primakli Barceloni na samo bod zaostatka, uz utakmicu više. Celta je šesta s 40 bodova.
Barcelonu u ovom kolu također čeka teško gostovanje. Katalonci će sutra gostovati kod Athlethic Bilbaa na San Mamesu što je tradicionalno nezgodno gostovanje.