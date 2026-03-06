VAŽNA TRI BODA

Trener Osijeka nakon važne pobjede: Istra je u prvom dijelu bila bolja

N.M.

06.03.2026 u 22:33

Tomislav Radotić
Tomislav Radotić Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Nogometaši Osijeka slavili su na gostovanju kod Istre 1961 i uzeli važna tri boda u otvaranju 25. kola SuperSport HNL-a. Na Aldo Drosini bilo je 1:0 za Osječane, a pitanje pobjednika riješio je Nail Omerović, koji je nakon ulaska s klupe zabio u 61. minuti.

Za Osijek je to druga uzastopna pobjeda, ali i prvo slavlje u Puli još od 19. veljače 2022., kada je također bio bolji od Istre rezultatom 3:2. Ovim trijumfom Osječani su barem privremeno pobjegli posljednjem Vukovaru 1991 na tri boda razlike, iako imaju i utakmicu više. Vukovar će u nedjelju od 17:45 protiv Rijeke imati priliku smanjiti zaostatak.

S druge strane, Istra 1961 upisala je već peti poraz zaredom. Puljani su trenutačno šesti s 30 bodova, što je pet manje od trećeplasirane Rijeke, koja također ima utakmicu manje.

Nakon susreta trener Osijeka Radotić nije skrivao da nije bio zadovoljan izdanjem svoje momčadi u prvom poluvremenu.

'Istra je u prvom poluvremenu bila bolja momčad. Imali su kontrolu nad utakmicom i stvorili su nekoliko dobrih situacija. Ne mogu biti zadovoljan kako smo izgledali u tom dijelu susreta. U nastavku je slika bila potpuno drukčija. Preuzeli smo inicijativu, stvarali prilike i bili konkretniji. Posebno me veseli reakcija igrača koji su ušli s klupe. Čestitam svojim igračima', rekao je Radotić.

Dodao je da se nakon dvije pobjede u nizu u svlačionici ipak lakše diše.

'Nakon prve pobjede rekli smo da smo kupili malo mira za daljnji rad. Puno je bodova još u opticaju i moramo ići korak po korak. Nije bilo lako povezati dvije pobjede, ali upravo kroz takav kontinuitet rezultata i igara možemo doći do stabilnosti i mirnije gledati prema onome što slijedi', poručio je.

Govorio je i o svojoj budućnosti na klupi Osijeka.

'U životu je sve relativno. Uživam u svakoj utakmici i svakom treningu. Hoću li ostati tjedan dana, godinu ili deset godina, to mi u ovom trenutku nije najvažnije. Ovo je za mene sjajno iskustvo. Radim s ljudima iz stožera koji su moji prijatelji i vrhunski stručnjaci, a isto vrijedi i za ovu grupu igrača. Uživam u svakom treningu', zaključio je Radotić.

Istra - Osijek (25. kolo SuperSport HNL, 0:1 sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
