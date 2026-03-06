Pogledajte najbizarniji autogol u povijesti hrvatskog futsala

U 14. kolu dva pogotka za Rijeku zabio je sjajni Luka Suton , ali niti jedan njegov pogodak neće biti onaj o kojem će se pričati. Jedan su dodali Rosić i Turk , dok su precizni za Pulu bili Moravac i Paus .

Za najluđi gol večeri su ipak zaslužni igrači Istre koji su na komičan način poslali loptu u vlastitu mrežu. Nesretnik je bio Kristijan Vasić početkom drugog dijela.

On je tijekom kontre Rijeke išao presjeći jednu loptu poprilično daleko od svoga gola. No, malim dodirom je u potpunosti prevario vratara i lopta je završila u mreži. Komičnu situaciju pogledajte u nastavku.