SUPERSPORT HMNL

Pogledajte najbizarniji autogol u povijesti hrvatskog futsala

N.M.

06.03.2026 u 21:44

Autogol Istre
Autogol Istre Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
HMNK Rijeka je u 14. kolu SuperSport HMNL-a s 5:2 svladala Istru Pulu.

U 14. kolu dva pogotka za Rijeku zabio je sjajni Luka Suton, ali niti jedan njegov pogodak neće biti onaj o kojem će se pričati. Jedan su dodali Rosić i Turk, dok su precizni za Pulu bili Moravac i Paus.

Za najluđi gol večeri su ipak zaslužni igrači Istre koji su na komičan način poslali loptu u vlastitu mrežu. Nesretnik je bio Kristijan Vasić početkom drugog dijela.

On je tijekom kontre Rijeke išao presjeći jednu loptu poprilično daleko od svoga gola. No, malim dodirom je u potpunosti prevario vratara i lopta je završila u mreži. Komičnu situaciju pogledajte u nastavku.

Rijeka - Futsal Istra (2:0, autogol Vasić) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Rijeka je sada, barem privremeno prva s dva boda i utakmicom više od Dinama i Olmissuma. Riječani imaju 30 bodova iz 14 utakmica. Istra je ostala na devetom mjestu i 11 bodova.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

