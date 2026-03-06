Pogledajte najbizarniji autogol u povijesti hrvatskog futsala

Sponzor rubrike
HMNK Rijeka je u 14. kolu SuperSport HMNL-a s 5:2 svladala Istru Pulu.
U 14. kolu dva pogotka za Rijeku zabio je sjajni Luka Suton, ali niti jedan njegov pogodak neće biti onaj o kojem će se pričati. Jedan su dodali Rosić i Turk, dok su precizni za Pulu bili Moravac i Paus.
Za najluđi gol večeri su ipak zaslužni igrači Istre koji su na komičan način poslali loptu u vlastitu mrežu. Nesretnik je bio Kristijan Vasić početkom drugog dijela.
On je tijekom kontre Rijeke išao presjeći jednu loptu poprilično daleko od svoga gola. No, malim dodirom je u potpunosti prevario vratara i lopta je završila u mreži. Komičnu situaciju pogledajte u nastavku.
Rijeka je sada, barem privremeno prva s dva boda i utakmicom više od Dinama i Olmissuma. Riječani imaju 30 bodova iz 14 utakmica. Istra je ostala na devetom mjestu i 11 bodova.