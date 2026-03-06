ZANIMLJIV NATJEČAJ

Dinamovi navijači dizajniraju dres za iduću sezonu: Ovo su finalisti

N.M.

06.03.2026 u 22:14

Dinamo izbor za dres
Dinamo izbor za dres Izvor: Licencirane fotografije / Autor: GNK Dinamo
Dinamo krajem ove sezone provodi nesvakidašnji natječaj.

Naime, Dinamovi navijači dobili su priliku da dizajniraju četvrti dres Dinama za sezonu 2026/2027. Sada je natječaj ušao u samo finale te su ostala 32 najbolja dizajna. 858 prijavljenih dizajna iz cijele Hrvatske i šire svedeno je na finalnih 32.

Što je bilo presudno?

Žiri je gledao pet ključnih elemenata:

1. Dinamo DNA / Vizualni identitet kluba - Nosi li dizajn prepoznatljive elemente koji govore "ovo je Dinamo"? Boje, simbolika, veza sa Zagrebom i tradicijom kluba - sve je to imalo težinu. Dres mora biti odmah prepoznatljiv kao Dinamov, bez obzira gledaš li ga na terenu ili na ulici.

2. Tehnička izvedivost - Četvrti dres nije plakat ni ilustracija - to je sportski odjevni predmet koji moraju nositi profesionalni nogometaši, koji se proizvodi u tisućama primjeraka i koji mora zadovoljiti stroge UEFA standarde. Dizajni koji su bili tehnički neizvedivi ili u suprotnosti s pravilima licenciranja nažalost nisu mogli napredovati, bez obzira na kreativnu vrijednost.

3. Originalnost i kreativnost - Tražili smo svježe ideje - vizije koje donose nešto novo, a ne kopije postojećih dresova ili generičkih sportskih dizajna. Hrabri potezi kistom, neuobičajena rješenja i vizije koje iznenađuju bile su visoko vrednovane.

4. Emocija i priča - Tražili smo dizajne koji nose priču - bilo da je to veza s Maksimirskom šumom, s Gornjim gradom, s Bad Blue Boysima ili s nečim sasvim osobnim što spaja autora s plavom bojom. Dres s dušom uvijek pobijedi dres koji je samo lijep.

5. Budućnost – Neke prijedloge koji su vrlo slični dresovima koje će naši nogometaši nositi u sezoni 2026./27. smo također morali staviti sa strane, iako su kvalitetom izvedbe bili visoko plasirani. Sigurni smo da se slažete da nema smisla imati dva vrlo slična dresa u istoj sezoni.

Na ovom linku možete pogledati najbolja 32 dizajna, a glasovanje kreće u ponoć i bit će moguće isključivo unutar Dinamove aplikacije.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
