Kakvi majstori; prvenstvo još nije završilo, a Immobile i Ronaldo napravili pothvat koji se u Serie A dogodio još samo jednom u povijesti

U Italiji se zna prvak dva kola prije kraja, Juventus je nastavio dominaciju, a statističari svakodnevno vade zanimljive podatke vezane uz prvi razred talijanskog nogometa

Puno rekorda već je srušeno u Serie A, a što se tiče golova u ovoj sezoni se dogodilo nešto što je Italija vidjela samo još jednom i to davne 1950/51.

To je bilo jedini puta da su dva nogometaša u istoj sezoni tresla mrežu najmanje 30 puta sve do ove sezone kada je to uspjelo Ciru Immobileu (Lazio) s 34 i Cristianu Ronaldu (Juventus) s 31.

U ukupnom zbroju, današnji napadači su uspješniji za jedan pogodak, a njih dvojica mogu i malo podebljati tu statistiku, jer su do kraja prvenstva ostala još dva kola.