drugi poraz

Bruno Petković nije zabio ni u drugoj utakmici; evo što o njegovoj igri kaže trener

I.Ž.

17.08.2025 u 17:57

Bruno Petković Kocaelispor
Bruno Petković Kocaelispor Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot / SportKlub
Kocaelispor našeg Brune Petković izgubio je i drugu utakmicu na startu nove sezone. Novi je turski prvoligaš na svom terenu poražen 1:0 od Samsunspora, a Petković je odigrao svih 90 minuta

Kocaelispor je u novu sezonu krenuo s velikim ambicijama, a najzvučnije ime među pojačanjima svakako je naš Bruno Petković koji je u redove novog turskog prvoligaša stigao nakon burnog rastanka s Dinamom.

Petković još uvijek čeka na prvi gol u novom dresu, a Kocaelispor je u subotu upisao i drugi poraz na startu turskog prvenstva. Na svom je terenu izgubio 1:0 od Samsunspora.

Poraz se može opravdati činjenicom da je Kocaelispor od 44. minute igrao s 10 igrača jer je Yalcin zaradio crveni karton, a do gola za pobjedu Samsunspor je došao tek u 82. minuti preko Jovanovića.

Nakon susreta je trener Kocaelispora Selcuk Inan komentirao nastup Brune Petkovića.

'Bruno Petković je važan igrač za našu momčad. U prva dva susreta nije dao doprinos u smislu golova, nije prikazao željenu igru, ali prisutan je u svim našim akcijama', kazao je Inan te optimistično dodao:

'Siguran sam da će se jednog dana te njegove dobre igre vratiti i u vidu njegovih golova te da će nas razveseliti. Vjerujem u njega.'

Inan priželjkuje još jedno pojačanje u napadu, ali...

'Naravno da bih volio imati još jednog napadača, još jednu devetku. No, naši financijski limiti to ne dopuštaju. Primorani smo pojačanja prvo tražiti u obrambenoj liniji, a ne u napadu. Možda nam se prema kraju prijelaznog roka ukaže prilika, ali...', zaključio je Inan.

