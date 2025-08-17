Bruno Petković nije zabio ni u drugoj utakmici; evo što o njegovoj igri kaže trener

Kocaelispor našeg Brune Petković izgubio je i drugu utakmicu na startu nove sezone. Novi je turski prvoligaš na svom terenu poražen 1:0 od Samsunspora, a Petković je odigrao svih 90 minuta
Kocaelispor je u novu sezonu krenuo s velikim ambicijama, a najzvučnije ime među pojačanjima svakako je naš Bruno Petković koji je u redove novog turskog prvoligaša stigao nakon burnog rastanka s Dinamom.
Petković još uvijek čeka na prvi gol u novom dresu, a Kocaelispor je u subotu upisao i drugi poraz na startu turskog prvenstva. Na svom je terenu izgubio 1:0 od Samsunspora.
Poraz se može opravdati činjenicom da je Kocaelispor od 44. minute igrao s 10 igrača jer je Yalcin zaradio crveni karton, a do gola za pobjedu Samsunspor je došao tek u 82. minuti preko Jovanovića.
Nakon susreta je trener Kocaelispora Selcuk Inan komentirao nastup Brune Petkovića.
'Bruno Petković je važan igrač za našu momčad. U prva dva susreta nije dao doprinos u smislu golova, nije prikazao željenu igru, ali prisutan je u svim našim akcijama', kazao je Inan te optimistično dodao:
'Siguran sam da će se jednog dana te njegove dobre igre vratiti i u vidu njegovih golova te da će nas razveseliti. Vjerujem u njega.'
Inan priželjkuje još jedno pojačanje u napadu, ali...
'Naravno da bih volio imati još jednog napadača, još jednu devetku. No, naši financijski limiti to ne dopuštaju. Primorani smo pojačanja prvo tražiti u obrambenoj liniji, a ne u napadu. Možda nam se prema kraju prijelaznog roka ukaže prilika, ali...', zaključio je Inan.