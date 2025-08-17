Bruno Petković nije zabio ni u drugoj utakmici; evo što o njegovoj igri kaže trener

Kocaelispor je u novu sezonu krenuo s velikim ambicijama, a najzvučnije ime među pojačanjima svakako je naš Bruno Petković koji je u redove novog turskog prvoligaša stigao nakon burnog rastanka s Dinamom.

Petković još uvijek čeka na prvi gol u novom dresu, a Kocaelispor je u subotu upisao i drugi poraz na startu turskog prvenstva. Na svom je terenu izgubio 1:0 od Samsunspora.

Poraz se može opravdati činjenicom da je Kocaelispor od 44. minute igrao s 10 igrača jer je Yalcin zaradio crveni karton, a do gola za pobjedu Samsunspor je došao tek u 82. minuti preko Jovanovića.

Nakon susreta je trener Kocaelispora Selcuk Inan komentirao nastup Brune Petkovića.

'Bruno Petković je važan igrač za našu momčad. U prva dva susreta nije dao doprinos u smislu golova, nije prikazao željenu igru, ali prisutan je u svim našim akcijama', kazao je Inan te optimistično dodao:



'Siguran sam da će se jednog dana te njegove dobre igre vratiti i u vidu njegovih golova te da će nas razveseliti. Vjerujem u njega.'

Inan priželjkuje još jedno pojačanje u napadu, ali...

'Naravno da bih volio imati još jednog napadača, još jednu devetku. No, naši financijski limiti to ne dopuštaju. Primorani smo pojačanja prvo tražiti u obrambenoj liniji, a ne u napadu. Možda nam se prema kraju prijelaznog roka ukaže prilika, ali...', zaključio je Inan.

