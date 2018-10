Kakva prevara Firminova agenta! Ipak, sada su u Liverpoolu zbog toga jako sretni

Iako u Liverpoolu sada od ovog Brazilca imaju itekakvu pomoć, dolazak Roberta Firminha u Europu, dogodio se uz veliku prevaru njegova menadžera

'Sjećam se da nam je njegov agent poslao video na kojem su bili najbolji potezi Firmina. Gledali smo video i ostali bez teksta. Bili smo oduševljeni kako se brzo kreće na terenu i vjerovali da ima 'raketu' u nozi, ali je sve to bila laž i prevara. Nakon što smo ga doveli, na treningu smo vidjeli da nije tako baš brz i da nema baš tako jak udarac kako se činilo na snimkama', prisjetio se Tanner, te nastavio:

?tek kasnije pitali smo našeg montažera za video, a ono što nam je rekao bio je veliki šok za nas. On je pregledao video i odmah nam dao do znanja kako su nas prevarili jer video je bio ubrzan, te da nije pokazatelja realne slike. Ipak, zadržali smo ga i prikrili naš propust. Srećom, on je na terenu pokazao da se radi o sjajnom igraču i oduševio me svojim ponašanjem. Njegov stav je da nikada ne odustaje i zbog toga je uspio. Video i svu tu prevaru njegovog agenta smo zaboravili'.

Firmino je u dresu Hoffenheima igrao četiri sezone. Odigrao je 140 utakmica i postigao 38 golova. U Liverpool je prešao 2015. godine za 29 milijuna funti, a samo u prošloj sezoni za 'redse' je zabio 15 prvenstvenih golova.

Dakle, ipak više nije tako spor.