Jedna od najboljih sportašica svih vremena emotivnom je objavom sve šokirala i objavila odlazak u mirovinu: Ne želim kraj, ali...

Rekorderka s 23 pojedinačna Grand Slam trofeja u Open Eri, američka teniska legenda Serena Williams (40) u kolumni za rujansko izdanje magazina Vogue najavila je odlazak u igračku mirovinu nakon ovogodišnjeg US Opena

burno je na old traffordu

Serenina priča o oproštaju od tenisa dobila je mjesto na naslovnici Voguea, a Williams u njoj spominje riječ 'umirovljenje' za koju kaže da je zastarjela te navodi da je za opisati ono što se sprema učiniti možda najbolja riječ 'evolucija'.

'Ovo mi je najteža stvar koju sam mogla zamisliti. Ne želim da je kraj, ali istovremeno sam spremna za ono što dolazi. Nikad nisam voljela riječ - umirovljenje. Više sam voljela riječ - evolucija, kako bi se na taj način prikazao moj svaki sljedeći korak u tenisu. Sada evoluiram na način da idem dalje od tenisa. Idem prema ostalim stvarima koje su mi važne', napisala je Serena Williams iskreno priznajući da joj odlazak vrlo teško pada.

Kao glavni razlog za takvu odluku, tenisačica koja će u 26. rujna proslaviti 41. rođendan, navodi želju da svojoj čeverogodišnjoj kćeri Olympiji na svijet donese sestru koju ona silno želi.

'Vjerujte, nikada nisam željela birati između tenisa i obitelji. Mislim da to nije pošteno. Da sam muško, ne bih o ovo pisala, jer bih sada bila na terenu i pobjeđivala, dok bi moja supruga rađajući širila našu obitelj. Možda bih više bila kao Tom Brady da sam imala priliku. Nemojte me krivo shvatiti: volim to što sam žena i voljela sam svaku sekundu trudnoće dok sam nosila Olympiju', napisala je Serena u uvodnom dijelu teksta.

Williams je na svom Instagram profilu prenijela promotivne objave Voguea s izvadcima iz teksta u kojem je vjerno prenijela i svoje osjećaje vezane uz završetak igračke karijere.