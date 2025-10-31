Igrači Šibenika prekinuli štrajk: Vlasnik stigao na Šubićevac

Njegov dolazak na Šubićevac i isplata zaostalih plaća označili su kraj napetog razdoblja tijekom kojeg su igrači odbijali trenirati dok ne dobiju svoje zaostale honorare.

Igrači Šibenika su prethodno prekinuli štrajk na dva dana prošlog tjedna kako bi odradili treninge i odigrali utakmicu 10. kola 3. NL Jug, u kojoj su pobijedili Val s 3:1, te se popeli na drugo mjesto na tablici, dva boda iza vodeće Zagore. Nakon utakmice, vratili su se štrajku dok nisu dobili plaće, što se promijenilo u četvrtak.

Isplaćene su plaće za rujan, a Karajica je na sastanku s igračima i stručnim stožerom poručio da klub neće propasti, te da se radi na stabilizaciji financija i nastavku natjecanja bez daljnjih zastoja. Karajičin dolazak nije ostao samo na riječima – isplaćene su plaće za rujan, a igrači su nakon razgovora ponovno odradili treninge, čime je štrajk službeno prekinut.

Tijekom dana na stadionu su se pojavili i Funcuti, njih tridesetak do četrdesetak, koji su ušli u prostorije uprave tražeći veću transparentnost u radu kluba. Karajica im je, prema riječima prisutnih, rekao da će Šibenik napasti plasman u treću ligu, pokušavajući smiriti tenzije među navijačima, prenosi šibenik.in.

Međutim, dvojica iskusnih igrača iz Bosne i Hercegovine, stoper Kemal Osmanković i veznjak Aldin Čajić, nisu imali strpljenja čekati i napustili su Šubićevac, vratili se u BiH, a spominju se i problemi s radnim dozvolama.