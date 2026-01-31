Luka Vušković se oglasio nakon što je zabio Bayernu

HSV je poveo u 34. minuti kada je Fabio Vieira realizirao jedanaesterac. Gosti su odgovorili u završnici prvog poluvremena – najprije je Harry Kane izjednačio u 42. minuti, a samo 45 sekundi nakon početka drugog dijela Luis Diaz zabija za preokret Bayerna.

U 53. minuti HSV je stigao do izjednačenja, a glavom je za 2:2 zabio naš Luka Vušković (18). Bio mu je to četvrti gol ove sezone u dresu HSV-a.

>> gol Luke Vuškovića pogledajte OVDJE.

Vušković je odigrao svih 90 minuta, a sjajnu večer okrunio je nagradom za igrača utakmice.