Luka Vušković se oglasio nakon što je zabio Bayernu

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18) odigrao je jednu od najboljih utakmica u dresu HSV-a i bio ključni igrač u remiju 2:2 protiv vodećeg Bayerna u subotnjem dvoboju na Volksparkstadionu
HSV je poveo u 34. minuti kada je Fabio Vieira realizirao jedanaesterac. Gosti su odgovorili u završnici prvog poluvremena – najprije je Harry Kane izjednačio u 42. minuti, a samo 45 sekundi nakon početka drugog dijela Luis Diaz zabija za preokret Bayerna.
U 53. minuti HSV je stigao do izjednačenja, a glavom je za 2:2 zabio naš Luka Vušković (18). Bio mu je to četvrti gol ove sezone u dresu HSV-a.
>> gol Luke Vuškovića pogledajte OVDJE.
Vušković je odigrao svih 90 minuta, a sjajnu večer okrunio je nagradom za igrača utakmice.
Nakon utakmice je Vušković komentirao remi s Bayernom.
'Ne znam što bih rekao. Uživam u svakoj sekundi u dresu HSV-a. Da smo imali malo više sreće i zabili treći gol, bilo bi još čarobnije. Ali osvojili smo bod protiv jedne od najboljih momčadi u Europi', kazao je naš nogometaš.