igrač utakmice

Luka Vušković se oglasio nakon što je zabio Bayernu

I.Ž.

31.01.2026 u 22:49

Luka Vušković HSV
Luka Vušković HSV Izvor: EPA / Autor: Justus Stegemann
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18) odigrao je jednu od najboljih utakmica u dresu HSV-a i bio ključni igrač u remiju 2:2 protiv vodećeg Bayerna u subotnjem dvoboju na Volksparkstadionu

HSV je poveo u 34. minuti kada je Fabio Vieira realizirao jedanaesterac. Gosti su odgovorili u završnici prvog poluvremena – najprije je Harry Kane izjednačio u 42. minuti, a samo 45 sekundi nakon početka drugog dijela Luis Diaz zabija za preokret Bayerna.

vezane vijesti

U 53. minuti HSV je stigao do izjednačenja, a glavom je za 2:2 zabio naš Luka Vušković (18). Bio mu je to četvrti gol ove sezone u dresu HSV-a.

>> gol Luke Vuškovića pogledajte OVDJE.

Vušković je odigrao svih 90 minuta, a sjajnu večer okrunio je nagradom za igrača utakmice.

Vušković protiv Bayerna (Sofascore)
Vušković protiv Bayerna (Sofascore) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

Nakon utakmice je Vušković komentirao remi s Bayernom.

'Ne znam što bih rekao. Uživam u svakoj sekundi u dresu HSV-a. Da smo imali malo više sreće i zabili treći gol, bilo bi još čarobnije. Ali osvojili smo bod protiv jedne od najboljih momčadi u Europi', kazao je naš nogometaš.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPUSTIO DINAMO

NAPUSTIO DINAMO

Boban se porukom oprostio od Villara: Evo koliko je Dinamo izgubio novca na njemu u pet mjeseci
supersport hnl

supersport hnl

Evo kad Hajduk i Dinamo igraju najveći hrvatski derbi; potvrđen je datum
ZANIMLJIVA OBJAVA

ZANIMLJIVA OBJAVA

Što je ovim htio reći? Mudražija odgovorio na Dinamovu objavu o transferu

najpopularnije

Još vijesti